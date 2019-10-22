Количество погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-22T14:29:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Только что стало известно: количество жертв разрушения дамбы на прииске в Курагинском районе края увеличилось до 17 человек. Спасатели обнаружили тела еще двух рабочих. В скором времени они будут доставлены в Красноярск для проведения экспертиз и опознания.

Напомним, что спасатели продолжают работать в окрестностях реки Сейбы, где ночью 19 октября произошло разрушение технической дамбы. Пятиметровая волна смыла два общежития, в которых могли находиться до 70 человек. На утро 22 октября погибших было 15 человек, теперь – уже 17. По-прежнему неизвестна судьба трех человек.

Спасатели работают полный световой день в сложных условиях. И пока оставшиеся трое не будут найдены, поиски не прекратятся. Добавим, что сегодня днем в Хакасии уже похоронили трех погибших, прощание с четвертым состоится завтра. Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» передано в Центральный аппарат СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU