2019-10-22T08:11:58+03:00
Происшествия

В Красноярском крае вода из-за прорвавшейся дамбы пропал «вагон с золотом»

Куда пропал намытый драгоценный металл
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На прииске, где водой размыло дамбу, ищут пропавшее золото. Фото: ГУ МЧс по Красноярскому краюНа прииске, где водой размыло дамбу, ищут пропавшее золото. Фото: ГУ МЧс по Красноярскому краю
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Поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы в Курагинском районе края продолжаются. По-прежнему неизвестна судьба пяти рабочих, пропавших ночью 19 октября. Накануне суд арестовал на два месяца трех фигурантов уголовного дела: директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера Евгения Александрова.

Вместе с тем появилась информация, что разыскивают не только рабочих. Но и намытое золото. Известно, что в день на прииске добывали немного золота, поэтому вывозили его, когда набиралась определенная партия. А до этого оно хранилось в специальном сейфе, либо контейнере – в одном из двух общежитий, которые были полностью разрушены водой. Это, конечно, не вагон золота, тем не менее, его усиленно ищут.

В краевой полиции эту "Комсомольской правде"-Красноярск информацию пока не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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