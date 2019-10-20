Семьям погибших при ЧП в золотодобывающей артели в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-20T17:28:16+03:00

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Семьи погибших при прорыве дамб в Курагинском районе получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Напомним, 19 октября в золотодобывающей артели ООО «Сисим», расположенной возле поселка Щетинкино, произошло ЧП. На реке Сейба рухнула плотина, мощный поток из воды, грязи и камней хлынул дальше, снес на своем пути еще четыре плотины и обрушился на два общежития, в которых жили рабочие. В тот момент в помещениях находилось около 80 человек. Многие уже спали. В результате ЧП погибли 15 человек, 16 пострадали. Из них четверых доставили на вертолете санитарной авиации в краевую больницу, еще пять человек на стационарном лечении в Курагинской районной больнице. Без вести пропавшими числятся пять человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738960" frameborder="0"></iframe> "Когда проснулись, вода уже стояла" - пострадавший о прорыве дамбы в Красноярском крае.По словам Викторова, он не получил тяжелых травм: "шейный позвонок переломан, черепно-мозговая, и обморожение пальцев ног", и не обратился сразу за медицинской помощью. Ночь он провел недалеко от села Макариха (населенный пункт находится в 378 километрах от Красноярска) вместе с другими рабочими (с) Ruptly

В настоящее время возбуждено уголовное дело за «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Допрошены и задержаны три человека. Следствие намерено выйти с ходатайством, чтобы продлить арест.

«Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 миллиону рублей. Пострадавшим - единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере», - сообщают в Минтруде.

Мощный поток снес два хлипких общежития Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Роструд проводит свое расследование группового несчастного случая, произошедшего на производстве. Для этого в Красноярский край прилетел руководитель Роструда Михаил Иванков. Среди погибших и пострадавших - жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей.

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ИСТОЧНИК KP.RU