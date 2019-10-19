2019-10-19T16:37:48+03:00
Происшествия

Эксперт по промышленной безопасности о прорыве дамбы в Красноярском крае: за ними никто не следит

А таких водоемов в стране – сотни тысяч!
Татьяна РЯБИНИНА
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Дамбы на водоемах делают кустарным способом, без документов и разрешений. Кадр из фильма "Золотая Сейба".Дамбы на водоемах делают кустарным способом, без документов и разрешений. Кадр из фильма "Золотая Сейба".
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Эксперт в области промышленной безопасности, Президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Владимирович Москаленко прокомментировал состояние надзора за подобными сооружениями:

- В 1997 году в России одновременно приняли 2 важных закона – «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и «О безопасности гидротехнических сооружений». И если первый закон заработал в полную силу, по многим причинам, в том числе, потому что у него, по сути, один контролер – Ростехнадзор, то закон о безопасности гидротехнических сооружений оказался в роли «пасынка». Надзирающих за его исполнением органов около семи. А рукотворных водоемов в стране очень много. Даже в небольших колхозах и совхозах имеются пруды – ручьи перегороженные дамбой, используемые в качестве пожарного водоема или для того, чтобы поить скот.

ЧП произошло недалеко от села Щетинкино

ЧП произошло недалеко от села Щетинкино

Закон был принят, но за гидротехническими сооружениями, как не наблюдали, так продолжают не наблюдать. Гигантские энергетические плотины находятся под контролем. А вот за такими объектами, как ныне аварийная дамба в Красноярском крае, контроля нет, а ущерб от их прорыва весьма значительный. Достаточно вспомнить переворот цистерн с нефтью в реку в Тверской области, спровоцированный прорывом заброшенного колхозного пруда. Обладатель гидротехнического сооружения должен разрабатывать декларацию о безопасности сооружения, рассчитывать риск, что делать в случае ее прорыва, какие последствия.

Первые кадры с места ЧП Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Первые кадры с места ЧПФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Замечу, что периодически мы вздрагиваем от подобных, но более крупных происшествий в мире, например, прорыв дамбы, сдерживающей отходы горнодобывающего производства в Бразилии, подобное происшествие было и в Румынии, знаменитый «красный шланг».

У нас пока, как говорится, «по мелочи», но нельзя зарекаться, необходимо обратить внимание на эту проблему.

Напомним, в результате прорыва дамбы на севере Курагинского района, который произошел 19 октября, около 6 утра, погибли 15 человек, 13 пропали без вести, 16 – в больнице с травмами.

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Сначала сообщалось о трех погибших, но страшная цифра начала расти. Сейчас сообщается о 12 погибших и 15 пропавших без вести. Это работники золотодобывающей артели, они во время прорыва дамбы спали в своих вагончиках и их буквально смыло волной. (Подробности)

В Красноярском крае прорвало дамбу. Погибли 10 человек, 15 пропали без вести

Информация о ЧП поступила в субботу, 19 октября, около 6 часов утра по местному времени. Разрушение дамбы произошло в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Это дамба технологического водоема золотодобывающей артели. (Подробности)

«Шла волна высотой четыре метра»: прорыв дамбы в Красноярском крае унес 13 жизней

Представьте себе рабочий поселок золотодобывающей артели в горах, удаленный от населенных пунктов. Здесь добывают россыпное золото, и для этого нужна вода. Возле поселка перегородили реку, сделали водоем, из которого берут воду для гидромониторов. Золото добывают здесь не первый год, и до этой трагедии все было нормально. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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