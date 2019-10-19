Открыта «горячая линия» для пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

19 Окт. 09:33 2019-10-22T08:45:03+03:00

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В связи с трагедией в Курагинском районе, где погибли 12 человек, в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю работает телефон «горячей линии» 8(391)275-16-41.

Именно там можно уточнить информацию о погибших и пострадавших. Связь с севером Курагинского района, где сегодня в 6 часов прорвало дамбу и погибли больше 10 человек, неустойчивая. Многие не могут дозвониться до своих родных, работающих в артели.

Сейчас на месте трагедии работают 270 спасателей и 50 единиц техники, включая авиацию. Выехали первые лица края. Уже известно, что дамба была построена незаконно, на нее нет никаких разрешительных документов.

На данный момент известно о 12 погибших работников золотодобывающий артели, судьба 15 человек неизвестна.

Напомним, что 19 октября около шести часов утра по местному времени поступила информация о том, что в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, в результате чего затопило несколько общежитий, в которых проживали рабочие.

ИСТОЧНИК KP.RU