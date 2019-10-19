2019-10-19T11:08:57+03:00
Происшествия

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае спасатели расширяют зону поисков

Особые распоряжения дал министр МЧС Евгений Зиничев
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с места прорыва дамбы ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Фото с места прорыва дамбы ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил увеличить группировку до 300 человек. В настоящее время привлечены 6 вертолетов МИ-8 МЧС России и 6 маломерных судов ГИМС.

Кроме того, на место происшествия направлены руководители нескольких подразделений МЧС России и психологи.

В готовности находится Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Министр распорядился увеличить территорию поисков, искать пропавших без вести с помощью службы ГИМС. Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае.

Сейчас список погибших увеличился до 15 человек. Еще утром в скорбном списке было трое, он все время увеличивается, спасатели находят все новые и новые жертвы ЧП. В списке пропавших без вести больше 10 человек, надежды найти их живыми мало. Люди могли погибнуть от переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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