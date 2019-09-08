2019-09-08T08:48:50+03:00
Общество

В Красноярском крае проходят выборы депутатов

Всего 72 избирательные кампании
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В Красноярском крае проходят выборы депутатов.В Красноярском крае проходят выборы депутатов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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8 сентября в Красноярском крае, Хакасии и Туве, как и по всей России, продолжается Единый день голосования. Так, в нашем регионе проходят дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания и городского Совета. Всего 72 избирательные кампании.

Количество избирателей в муниципальных образованиях, где идет голосование, больше 310 тысяч человек, это 15% от общей численности избирателей края. Пока явка средняя, точные данные будут к вечеру сегодняшнего дня.

В Красноярском крае никаких ЧП на выборах не зарегистрировано. Чего нельзя сказать о соседней Туве. Накануне вооруженные всадники на лошадях обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями, направлявшимися в республиканский парламент. Благо, никто не пострадал. Сейчас боевиков разыскивают полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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