В Красноярском крае проходят выборы депутатов

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-08T08:48:50+03:00

Изменить размер текста: A A

8 сентября в Красноярском крае, Хакасии и Туве, как и по всей России, продолжается Единый день голосования. Так, в нашем регионе проходят дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания и городского Совета. Всего 72 избирательные кампании.

Количество избирателей в муниципальных образованиях, где идет голосование, больше 310 тысяч человек, это 15% от общей численности избирателей края. Пока явка средняя, точные данные будут к вечеру сегодняшнего дня.

В Красноярском крае никаких ЧП на выборах не зарегистрировано. Чего нельзя сказать о соседней Туве. Накануне вооруженные всадники на лошадях обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями, направлявшимися в республиканский парламент. Благо, никто не пострадал. Сейчас боевиков разыскивают полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это были люди в масках и на лошадях»: на границе Красноярского края и Тувы обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

Дикий случай произошел на границе Тувы и Красноярского края. Вечером в субботу, 7 сентября, здесь обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями, которые ехали в парламент республики (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU