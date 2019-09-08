«Это были люди в масках и на лошадях»: на границе Красноярского края и Тувы обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

Дикий случай произошел на границе Тувы и Красноярского края. Вечером в субботу, 7 сентября, здесь обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями, которые ехали в парламент республики, сообщил в своем фейсбуке депутат Государственной Думы Сергей Натаров.

Приводим его пост целиком:

- Несколько часов назад на границе между Красноярским краем и Республикой Тыва был обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые направляются для работы на выборах в Верховный Хурал Республики Тыва.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности министра МВД Тывы и отряд быстрого реагирования. Из Ермаковского района Красноярского края также направлены несколько экипажей полиции. Начаты следственные действия и поиски боевиков, устроивших обстрел.

Мы, безусловно, не оставим этот инцидент без последствий для его организаторов и исполнителей. Информация о нем уже направлена министру МВД России В.А. Колокольцеву и во все другие правоохранительные органы. Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход завтрашних выборов в Республике Тыва. Но сделать этого не удастся. Тыва - за перемены. За порядок и законность.

- Это были люди в масках и на лошадях, - рассказывают о нападавших знакомые с ситуацией люди. - Все колеса автобусов пробиты.... По предварительным данным, два автобуса остановили наездники, их было – по разным оценкам – от 30 до 40 человек. Перегородили дорогу, прострелили колеса. Но никого из людей не тронули. Раненых нет, тем не менее пассажиры оказались очень напуганы, им грозила реальная опасность.

Отойдя от шока, пострадавшие тут же кинулись звонить в полицию. В район, где все случилось, отправили сотрудников МВД из Ермаковского района Красноярского края (он ближе всего к Туве), а также туда лично выехал и.о. главка республики. О произошедшем проинформированы ФСБ и прокуратура.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, в Туве проходят выборы депутатов республиканского парламента (Хурала). В них принимают участие кандидаты от пяти политических партий.