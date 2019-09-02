СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-02T15:48:50+03:00

Как встретили День знаний в пострадавшей от взрывов Каменке. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.

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Белые банты и рубашки, красные воздушные шары… И, конечно, улыбки на лицах. Глядя на них, трудно поверить, что меньше месяца назад тут гремели взрывы. В деревне Каменка Красноярского края сегодня, 2 сентября, как и по всей стране, отметили День знаний, в школу пошли больше сотни детей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, в начале августа в войсковой части неподалеку от Каменки произошел пожар. Из-за него начали детонировать боеприпасы, хранившиеся на складе. В результате серьезно пострадали несколько жилых домов и не только.

За двадцать дней августа рабочие полностью завершили ремонт школы, детсада, фельдшерско-акушерского пункта. Заменили окна и двери, проверили все стены. А заодно обновили спортзал школы и фонари около нее. Все – для детей, чтобы заниматься было удобнее.

В первый класс отремонтированной школы поступили 14 детей. Их поздравил от лица главы края председатель правительства Анатолий Цыкалов:

- По поручению губернатора в школе в кратчайшие сроки был проведен ремонт, и она в прямом смысле слова получила вторую жизнь. Я уверен, что здесь вам будет комфортно учиться и вы будете радовать хорошими оценками своих учителей и родителей.

В финале торжественной линейки в небо запустили воздушные шары. А после для первоклашек провели первый в их жизни урок знаний.

К сведению, на ремонт школы и детсада из резервного фонда правительства края выделили 8,5 миллионов рублей. Кроме того, со 2 по 6 сентября с дошколятами и учениками будут работать педагоги-психологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU