2019-09-02T15:48:50+03:00
Общество

Как встретили День знаний в пострадавшей от взрывов Каменке

Здесь пошли в школу больше сотни детей
Ася ЖУКОВА
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Как встретили День знаний в пострадавшей от взрывов Каменке. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.Как встретили День знаний в пострадавшей от взрывов Каменке. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.
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Белые банты и рубашки, красные воздушные шары… И, конечно, улыбки на лицах. Глядя на них, трудно поверить, что меньше месяца назад тут гремели взрывы. В деревне Каменка Красноярского края сегодня, 2 сентября, как и по всей стране, отметили День знаний, в школу пошли больше сотни детей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, в начале августа в войсковой части неподалеку от Каменки произошел пожар. Из-за него начали детонировать боеприпасы, хранившиеся на складе. В результате серьезно пострадали несколько жилых домов и не только.

За двадцать дней августа рабочие полностью завершили ремонт школы, детсада, фельдшерско-акушерского пункта. Заменили окна и двери, проверили все стены. А заодно обновили спортзал школы и фонари около нее. Все – для детей, чтобы заниматься было удобнее.

В первый класс отремонтированной школы поступили 14 детей. Их поздравил от лица главы края председатель правительства Анатолий Цыкалов:

- По поручению губернатора в школе в кратчайшие сроки был проведен ремонт, и она в прямом смысле слова получила вторую жизнь. Я уверен, что здесь вам будет комфортно учиться и вы будете радовать хорошими оценками своих учителей и родителей.

В финале торжественной линейки в небо запустили воздушные шары. А после для первоклашек провели первый в их жизни урок знаний.

К сведению, на ремонт школы и детсада из резервного фонда правительства края выделили 8,5 миллионов рублей. Кроме того, со 2 по 6 сентября с дошколятами и учениками будут работать педагоги-психологи.

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...9 августа красноярские журналисты должны были снимать торжественное награждение заведующей детским садиком Каменки Анастасии Витальевны Русских, и воспитательницы Елены Леонидовны Попадык. Но не случилось. Утром всех расстроила пресс-служба МЧС края: ребята, простите-поймите! Они как узнали, что будут журналисты, сразу наотрез. Какие мы герои, не надо нас снимать! До того перепугались, что едва не отказались ехать на награждение в главк в Красноярск. В общем, мы сами сделаем для вас пару фото. Проявим понимание? (Подробности).

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В районе поселка Каменка в Красноярском крае, где почти сутки грохотала канонада взрывающихся снарядов, продолжают работать военные, следователи, МЧС. Напомним, 5 августа, приблизительно в 17 часов по местному времени, на складах боеприпасов воинской части начался пожар, следом стали взрываться артиллерийские снаряды, которые находились здесь на хранении для последующей утилизации (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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