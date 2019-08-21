2019-08-21T15:05:23+03:00
Общество

Не справились с наплывом. Глава Ачинска раскритиковал работу службы «112» во время ЧС в Каменке

Из бюджета города выделены деньги на улучшение работы экстренной службы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Взрывы под Ачинском Фото: телеканал ОСАВзрывы под Ачинском Фото: телеканал ОСА
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Мэр Ачинска Илай Ахметов раскритиковал работу службы «112» во время ЧС в Каменке. Напомним, 5 и 9 августа здесь, на складе боеприпасов, прогремели взрывы. В первом случае взрывы спровоцировал крупный пожар на военном складе, во втором - молния, которая попала в стеллаж с боеприпасами. При взрывах в Каменке пострадало 40 человек, один человек погиб.

По мнению Ахметова, сотрудники экстренной службы не справились с наплывом звонков. В те дни на «горячий телефон» поступило порядка 40 тысяч звонков.

- «Боевая» проверка службы «112», которая должна была сразу информировать население, показала, что чуть нагрузочка — и пожалуйста, «112» захлебнулся… - заявил Ахметов.

Мэр предложил увеличить количество диспетчеров или искать другие пути решения вопроса. И, как он заверил, проблему уже решают: из казны Ачинска выделены средства на подключение шести линий телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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