2019-08-19T13:23:36+03:00
Общество

«За клевету и оскорбление власти»: замглавы Хакасии Константин Харисов решил судиться со СМИ

Он говорит, что водитель не выкидывал его из машины на трассе в степи
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: официальный сайт правительства ХакасииФото: официальный сайт правительства Хакасии
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«Комсомольская правда» - Красноярск пообщалась с заместителем председателя правительства Хакасии Константином Харисовым. Напомним, некоторое время назад интернет облетела невероятная история: Константина Харисова на трассе якобы выкинул из машины собственный водитель. Причина – хамство чиновника, который обозвал водителя быдлом, грозил увольнением. А на обеде в рабочей поездке заявил, что не место за одним столом чиновнику и простому работяге. Позднее информацию об этом опровергли и Харисов, и сам водитель.

- Я подал иск на два информационных агентства, но прорабатываю вопрос и о подаче других исковых заявлений к СМИ: по линии оскорбления власти и по линии распространения клеветы, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Константин Харисов. – Я понимаю, в чем глубинные корни и причины происходящего: у провокации одна задача - дезорганизовать работу в республике. Надо, действительно, очень постараться, чтобы изобрести такую историю с нуля, но ведь изобрели. Все это неправда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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