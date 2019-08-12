«Меня подставили»: водитель замглавы Хакасии отрицает, что выкинул Константина Харисова из машины

Водитель замглавы Хакасии Константина Харисова, который якобы выкинул его из машины, отрицает конфликт с чиновником. Александр Симаков – так зовут водителя – заявил, что все это «подстава». Напомним, информация о курьезном инциденте появилась в местном СМИ (Агентство информационных сообщений) директор которого заверил, что ранее Симаков сам рассказал ему подробности истории. Дело в том, что Константин Харисов отправился в рабочую поездку в Орджоникидзевский район. Район удаленный, поэтому все правительственные делегации в таких поездках традиционно кормят. И вот за столик к Харисову посадили его водителя. Это возмутило чиновника, и он заявил, дескать, нечего работягам с чиновниками за одним столом сидеть. Позднее, по информации АИС, Харисов продолжил выговаривать претензии водителю уже в машине в унизительной форме. Тогда мужчина не выдержал и, остановившись на обочине трассы, выкинул замгубернатора из Машины. Тому пришлось до Абакана добираться на попутках.

- Еще вчера вечером мы разговаривали с Александром, и он подтверждал свои слова, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Александр Бортников, директор «АИС». – Не знаю, кто или что заставило его переменить точку зрения.

Позиция водителя, действительно, изменилась радикально.

- Харисов – человек неконфликтный и воспитанный, - заявил «Комсомольской правде» - Красноярск Александр Симаков. - От него никогда не было матов, ничего. В данной ситуации – все это неправда, это подстава чистой воды. Меня подставляют по этому поводу и Константина Нурфиязовича тоже.

Оскорбленный поклепом чиновник решил разбираться с журналистом в суде.

- Информация, распространенная в отдельных СМИ в сети Интернет, что у меня якобы был конфликт с водителем из-за хамского поведения, в следствие которого водитель выбросил меня из служебной машины, не соответствует действительности, - заявил журналистам Константин Харисов. – То, что про меня написано и размещено в публичном пространстве – неправда, порочащая мою честь и достоинство. Сегодня я подал исковое заявление в суд на источник данной информации. Уверен, что распространители клеветы должны понести заслуженное наказание.

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