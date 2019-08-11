Достал! Водитель за хамство посреди степи выкинул из машины вице-губернатора Хакасии Константина Харисова

Невероятно, но факт! Вице-губернатора Хакасии посреди степи, в 300 километрах от Абакана (столица республики), выкинул из машины собственный водитель. Произошло все несколько дней назад. Замгубернатора Хакасии Константин Харисов вместе с делегацией других чиновников отправился в Орджоникидзевский район республики с рабочей поездкой.

- Район удаленный, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск директор местного «Агентства информационных сообщений» Александр Бортников, - и обычно чиновники едут туда на весь день. В райцентре Копьево после того, как план рабочий был выполнен, для них накрыли стол - это обычная практика у нас в республике.

Тут-то и началось самое интересное. За столик к Харисову посадили водителя - просто потому, что присесть больше негде было.

- Почему это его ко мне посадили, - начал громко возмущаться Харисов, дескать, не место работяге за одним столом с чиновником.

Водитель так и замер с ложкой у рта. Начал закипать, но скандал устраивать не стал. Подумал: переработал вице-губернатор, успокоится. Но - нет. На обратном пути, в машине, со слов водителя, Константин Харисов продолжил разборки.

- Я вас научу работать. Быдло. Всех уволю, наберу адекватных, - заявил чиновник и некоторое время продолжал в том же духе. Со слов водителя - разулся, вытянул ноги в зазор между передними сиденьями Land Cruiser. Водитель уверяет: монолог был с оскорблениями и переходом на личности. Тогда мужик не выдержал - так его достал чиновник. Остановился на трассе посреди степи, неподалеку от деревушки Сарала (288 километров от Абакана), распахнул заднюю дверь и за шиворот выволок Харисова на дорогу. А после уехал.

- До Абакана вице-губернатору пришлось добираться на попутках, - рассказывает Александр Бортников. - Это, кстати, не единственное похожее происшествие именно с Константином Харисовым. Ему другого водителя дали, но при поездке в Кемеровскую область история повторилась: оскорбления, обещания всех уволить и все эти «я вас научу». Из машины его не выкидывали, но конфликт, насколько мне известно, тоже был.

Оба водителя, к слову, вернувшись в Абакан, сдали ключи от машин, заявив, что Харисова возить не будут. Сейчас у замгубернатора уже третий по счету водитель - здоровый, под два метра ростом. Поговаривают, он обещал при случае научить замгубернатора уважению. Водители, отказавшиеся работать с вице-губернатором, сохранили свои рабочие места.

P.S.

«Комсомольской правде»-Красноярск пока не удалось получить комментарий у Константина Харисова, мы обязательно сделаем это позднее. Известно, что Константин Харисов имеет большой опыт руководящей работы. Родом он из Казани, где работал начальником экономического отдела Агентства по развитию предпринимательства при правительстве Татарстана. Также курировал отдел региональной экономики министерства регионального развития России и отдел стратегического развития министерства транспорта России. Верховный Совет Хакасии еще не утвердил его в должности - вопрос решится на одной из ближайших сессий регионального парламента.