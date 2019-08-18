В Красноярске прошло экстренное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 05:43 2019-08-18T05:43:57+03:00

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В минувшую пятницу 16 августа в Красноярске прошло экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Поводом послужило чудовищное преступление – гибель 4-месячного ребенка в Черемушках. Напомним, девочку выбросил в окно отец, который предположительно находился в состоянии наркотического опьянения.

Представители органов опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района, а также МУ МВД «Красноярское» отчитались о проделанной работе с семьей. Выяснились проблемы межведомственной коммуникации, когда сведения из одного ведомства в другое не поступали. Выходило, то сотрудники полиции, которые неоднократно выезжали в проблемную квартиру по вызову соседей, не докладывали об этом органам профилактики.

По результатам заседания комиссии было принято несколько решений. Так, специалисты будут в вечернее время и в выходные проводить внеочередные патронажи семей, находящихся в социально опасном положении. Если семья меняет место жительства, информация о ней передается в ОВД по новому месту проживания. Также принято решение разработать типовое положение о комиссии по возврату детей в семью – сейчас оно у каждого района свое.

Также органы профилактики Ленинского района ждет тщательная проверка в дополнении к той, которую уже проводит следственный комитет в рамках уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU