Следственный комитет России взял на особый контроль убийство 4-месячного ребенка в Красноярске

Следственный комитет России взял на особый контроль убийство 4-месячной девочки в Красноярске. Трагедия произошла накануне днем, 15 августа, в Ленинском районе, в общежитии на улице Автомобилистов. Подозреваемый – 44-летний мужчина, который выбросил ребенка из окна четвертого этажа. Предположительно он находился в состоянии опьянения.

Очевидцы рассказали: в семье, которая жила в комнатушке на 12 квадратных метров, часто происходили скандалы. Причем мать время от времени звала на помощь, потому что ее «убивают».

Сказать, что органы профилактики закрыли на все глаза, нельзя. В прошлом году из семьи забирали мальчика, старшего братика погибшей крохи (ему сейчас 1 год 3 месяца). Потом родители каким-то образом доказали, что способны справиться с пороками, умоляли вернуть им ребенка. Мальчика и в самом деле вернули. Но родители очень скоро нарушили свое обещание. Мама вернулась к алкоголю, отец – к наркотикам.

В полиции подтвердили, что в течение уже этого года по сообщению соседей пришлось трижды выезжать на вызовы в злополучную квартиру. Почему же органы опеки и профилактики не отреагировали на это должным образом? Вот это и будут проверять следователи в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство».

- Александром Бастрыкиным дано поручение руководству ГСУ СК России по Красноярскому краю провести комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшей трагедии, дать принципиальную правовую оценку не только действиям родителей погибшей девочки, но и должностных лиц органов опеки, обязанных отвечать за обеспечение безопасных условий жизни и здоровья ребенка, - сообщили в пресс-службе ведомства.