2019-08-12T05:05:35+03:00
Происшествия

В Красноярском крае восстановили поврежденную взрывом снаряда железную дорогу

Движение поездов возобновлено
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае восстановили поврежденную взрывом снаряда железную дорогу. Фото: соцсетиВ Красноярском крае восстановили поврежденную взрывом снаряда железную дорогу. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Красноярском крае, на перегоне Ачинск II – Назарово, восстановили поврежденное взрывом железнодорожное полотно. Об этом сообщили в МЧС края. Напомним, что при повторном взрыве 9 августа снаряд взорвался недалеко от железнодорожной линии. Ради безопасности перегон закрыли для движения, два пассажирских поезда АбаканМосква и Новосибирск – Абакан пустили окружным путем через Красноярск и станцию Саянскую.

Также восстановлены две высоковольтных линии электропередач, из-за которых Ачинск мог остаться без электроэнергии. Энергетикам пришлось дожидаться разрешения от военных, которые проводят очистку территории от снарядов и осколков.

Напомним, вечером 9 августа в районе Каменки вновь прозвучали взрывы. Жители поселка Каменки и воинского городка были эвакуированы в село Малиновку, их разместили в общежитии аграрного техникума. На сегодняшний день известно от 31 пострадавшем, обратившемся за медицинской помощью, начиная с 5 августа. Один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в Каменке (Красноярский край) - 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске девушка обокрала арендованную квартиру
Конец лета, а красноярцев по-прежнему атакуют клещи
На 400-летии Енисейска с концертом выступил Олег Газманов
В Красноярске мать оставила малыша в машине на солнцепеке
31 человек пострадал при взрывах на складе боеприпасов под Ачинском
«Переживаю за земляков»: нападающий ФК «Краснодар» посвятил Ачинску победный гол в матче с «Рубином»
Решила съездить по делам. В Канске поймали без прав пьяную женщину, угнавшую бетономешалку
Жителей Ачинска предупредили о плановых взрывных работах
В Шарыпово женщина набрала долгов в 180 000 рублей и отдала мошенникам
В Красноярске мужчина упал с Коммунального моста и бесследно исчез
Ачинск может остаться без электричества из-за взрывов и повреждения ЛЭП
И личный водопад в придачу. В «Роевом ручье» выдрам отремонтировали вольер
Глава Красноярского края пообщался с лесными пожарными на месте тушения огня
Житель Красноярска лишился золотых украшений почти на 150 тысяч рублей после приятного знакомства в подъезде
В Красноярске для автобусов №49 и №65 изменили маршруты
В Красноярске парень попытался убрать упавшее дерево с дороги и попал под машину
Посетитель красноярского зоопарка добровольно сдал продукты, которыми хотел угостить животных
Шквалистый ветер, град, грозы: жителей Красноярского края предупредили о резкой смене погоды
С начала года дорожные полицейские задержали в Красноярске почти 3000 пьяных водителей
Красноярский край отметит 400-летие Енисейска колокольным звоном
Двум красноярцам поставили диагноз ВИЧ прямо на улице