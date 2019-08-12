В Красноярском крае восстановили поврежденную взрывом снаряда железную дорогу

СЕГОДНЯ 05:05 2019-08-12T05:05:35+03:00

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В Красноярском крае, на перегоне Ачинск II – Назарово, восстановили поврежденное взрывом железнодорожное полотно. Об этом сообщили в МЧС края. Напомним, что при повторном взрыве 9 августа снаряд взорвался недалеко от железнодорожной линии. Ради безопасности перегон закрыли для движения, два пассажирских поезда Абакан – Москва и Новосибирск – Абакан пустили окружным путем через Красноярск и станцию Саянскую.

Также восстановлены две высоковольтных линии электропередач, из-за которых Ачинск мог остаться без электроэнергии. Энергетикам пришлось дожидаться разрешения от военных, которые проводят очистку территории от снарядов и осколков.

Напомним, вечером 9 августа в районе Каменки вновь прозвучали взрывы. Жители поселка Каменки и воинского городка были эвакуированы в село Малиновку, их разместили в общежитии аграрного техникума. На сегодняшний день известно от 31 пострадавшем, обратившемся за медицинской помощью, начиная с 5 августа. Один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU