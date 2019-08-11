Ачинск может остаться без электричества из-за взрывов и повреждения ЛЭП

СЕГОДНЯ 06:39 2019-08-11T07:47:02+03:00

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Под Ачинском (Красноярский край) продолжается борьба с последствиями взрывов в воинской части. Напомним, 5 августа на складе боеприпасов в деревне Каменка взорвался снаряд, затем начался крупный пожар, и боеприпасы начали разрываться один за другим. Вечером 7 августа был отменен режим ЧС в Ачинском районе, и жители деревни начали возвращаться в уцелевшие дома. Но вечером 9 августа началась новая серия взрывов, в результате которой, по последним данным, пострадало 16 человек.

Еще одной угрозой, в случае перемены погоды, может стать авария на линиях электропередач. Ачинск может остаться без электроэнергии. Однако оперативный штаб держит ситуацию на контроле, пояснили в пресс-службе мэрии Ачинска. Повреждено две ЛЭП.

- Приступить к аварийно-восстановительным работам представители АО «КрасЭКО», ОАО «МРСК Сибири» «Краснорярскэнерго» не могут, так как данный участок пока ещё небезопасен, - рассказали в администрации города. - Однако при ухудшении погодных условий существуют риски того, что город может быть обесточен.

В данный момент власти решают проблему резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения Ачинска в том числе и с использованием мобильных дизель-генераторов.

ИСТОЧНИК KP.RU