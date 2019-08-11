2019-08-11T07:47:02+03:00
Происшествия

Ачинск может остаться без электричества из-за взрывов и повреждения ЛЭП

Линии электропередач повреждены, но энергетики и власти держат ситуацию под контролем- ищут способы резервного электроснабжения
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации АчинскаФото: пресс-служба администрации Ачинска
Изменить размер текста:

Под Ачинском (Красноярский край) продолжается борьба с последствиями взрывов в воинской части. Напомним, 5 августа на складе боеприпасов в деревне Каменка взорвался снаряд, затем начался крупный пожар, и боеприпасы начали разрываться один за другим. Вечером 7 августа был отменен режим ЧС в Ачинском районе, и жители деревни начали возвращаться в уцелевшие дома. Но вечером 9 августа началась новая серия взрывов, в результате которой, по последним данным, пострадало 16 человек.

Еще одной угрозой, в случае перемены погоды, может стать авария на линиях электропередач. Ачинск может остаться без электроэнергии. Однако оперативный штаб держит ситуацию на контроле, пояснили в пресс-службе мэрии Ачинска. Повреждено две ЛЭП.

- Приступить к аварийно-восстановительным работам представители АО «КрасЭКО», ОАО «МРСК Сибири» «Краснорярскэнерго» не могут, так как данный участок пока ещё небезопасен, - рассказали в администрации города. - Однако при ухудшении погодных условий существуют риски того, что город может быть обесточен.

В данный момент власти решают проблему резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения Ачинска в том числе и с использованием мобильных дизель-генераторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в Каменке (Красноярский край) - 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске мужчина упал с Коммунального моста и бесследно исчез
И личный водопад в придачу. В «Роевом ручье» выдрам отремонтировали вольер
Глава Красноярского края пообщался с лесными пожарными на месте тушения огня
Житель Красноярска лишился золотых украшений почти на 150 тысяч рублей после приятного знакомства в подъезде
В Красноярске для автобусов №49 и №65 изменили маршруты
В Красноярске парень попытался убрать упавшее дерево с дороги и попал под машину
Посетитель красноярского зоопарка добровольно сдал продукты, которыми хотел угостить животных
Шквалистый ветер, град, грозы: жителей Красноярского края предупредили о резкой смене погоды
С начала года дорожные полицейские задержали в Красноярске почти 3000 пьяных водителей
Красноярский край отметит 400-летие Енисейска колокольным звоном
Двум красноярцам поставили диагноз ВИЧ прямо на улице