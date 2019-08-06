СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-06T07:46:58+03:00

Оперативная информация с лесными пожарами в Красноярском крае: горит 840 тысяч гектаров. Фото: Виктор Чавайн

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Оперативная информация с лесными пожарами в Красноярском крае на 11 часов утра 6 августа:

- зарегистрировано 106 пожаров на площади 843 842 гектаров,

- в том числе в зоне контроля - 71 и 830 684 гектаров.

- действует пожаров – 101 и 826 487

- в том числе в зоне контроля – 66 и 813 329 гектаров

- из них локализовано – 7 пожаров на площади 636 гектаров,

- ликвидировано – 5 на площади 17 355,

- новых не обнаружено.

По сравнению с показателями на утро 5 августа площадь немного возросла: было 815 тысяч, стало 840 тысяч гектаров. Тем не менее, прогресс есть и он налицо. Более тысячи человек личного состава и более 100 единиц техники в режиме нон-стоп стараются победить огонь на огромных труднодоступных территориях. Но объективно делать это очень сложно. Группы забрасывают в тайгу на расстояние сотен километров на две-три недели. Работать приходится вручную, в помощь только топоры, пилы, лопаты.

Авиатехника помогает, конечно, но ее возможности ограничены. Например, самолет Бе-200 способен набирать до 12 тонн воды на борт, этого хватает пролить квадрат 200 на 15 метров. Но для этого самолету приходится лететь до ближайшего Богучанского водохранилища из Эвенкии 600 километров по прямой. Это получается очень затратно по времени и по ГСМ.

К тому же ситуацию по прежнему осложняет отсутствие осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU