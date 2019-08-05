Пожары в Сибири удалось отбросить на 300 тысяч гектаров: это полностью заслуга людей

Площадь лесных пожаров, бушующих на территории Красноярского края, начала снижаться. Переломным днем стала пятница, 2 августа. В этот день горело 1 112 223 гектаров, утром 3 августа 1 076 683. Понедельник, 5 августа – уже 812 462. Когда огонь отступил, и оперативные данные лесопожарного центра перестали напоминать сводки с фронта, пытаемся ответить на ставший уже хрестоматийным вопрос: надо ли тратить силы и средства на тушение пожаров в труднодоступных зонах. И разбираемся – «почему» пожары, бушующие три недели, стали заливать с воздуха и останавливать с земли лишь спустя три недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724005" frameborder="0"></iframe> Сибирь в дыму.Тайга горит каждое лето. Так почему в этом году лесные пожары вызвали скандал?

«Спасибо регионам, которые пришли на помощь»

...Собственно, с этого пункта – почему не тушили, тривиально начинаем разговор с представителями красноярского краевого минлесхоза. И получаем надрывное: с чего вы, журналисты, это взяли? (У людей накипело). Но объяснить пытаются по пунктам.

- Пожары тушили все-гда. Просто на прошлой неделе площадь достигла таких размеров, что понадобились дополнительные силы и средства. Спасибо регионам, которые пришли на помощь. Военной авиации, спасателям. Конечно, создалось впечатление, что только после того, как о сибирских пожарах заговорили на самом верху, все зашевелились. Но это не так.

Высадка из вертолета. Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Конечно, преуменьшать проблему не стоит. Ведь дым от сибирских пожаров «дошел» даже до Аляски. А ученые заявили, это проблема планетарного масштаба.

Евгений Пономарев, старший научный сотрудник Института леса имени Сукачева СО РАН:

- Выгорает сейчас каждый год. И накопительный эффект такой, что естественным образом уже не компенсируется. И мы рискуем получить все больше и больше нарушение лесного покрова. И когда-нибудь наступит точка невозврата, когда он уже не сможет восстанавливаться своими силами - сажать придется или что-то делать. Пожары в Красноярском крае и в Сибири нельзя рассматривать как региональную проблему. Это проблема даже не федеральная, а в масштабах все планеты. Понятно, что горит по всему миру – и в Америке, и в Африке, и в Европе – на Средиземноморье. Но там горят кустарники, оливковые рощи, а здесь горят легкие планеты.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Но все, как говорится, в рамках здравого смысла.

Роман Котельников, директор Центра лесной пирологии, развития технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства лесов:

- Истерия, которая сейчас во многих СМИ и в интернете, - очень обидна в первую очередь для наших бойцов, которые на кромке пожара работают не покладая рук. О лесе и проблемах леса, считаю, не политики должны говорить в первую очередь, а профессионалы, лесные пожарные – чтобы не было глухого телефона. Лес тушат. Но в условиях ограниченных ресурсов, как было на начальном этапе тушения, важно грамотно перераспределять силы – определять опасные с точки зрения инфраструктуры и в первую очередь на них забрасывать людей. А удаленные оставлять на потом – не значит, что не тушить, а просто в первую очередь тушить те, что опаснее для человека. Нет пожаров, которые не надо тушить, - это глупость, тушить надо все пожары. Но затраты и риски, которые будут понесены при тушении труднодоступных пожаров, существенно больше, чем прямой ущерб от них. Для этого есть профессионалы, которые определяют приоритетность тушения. Да, сейчас на территории края создана беспрецедентная группировка сил – и лесные пожарные, и спасатели МЧС, и военные. И тот факт, что пожары удалось отбросить на 300 тысяч гектаров, - результат общих усилий. Из опыта: крупный лесной пожар даже при наличии сильных обложных осадков тухнет не сразу – только на 3-й день. Сейчас таких осадков не было, поэтому сокращение площадей пожаров – полностью заслуга людей. Какие выводы должны сделать руководители из этой ситуации? Я считаю, что любое решение в этом направлении должно быть комплексным. Сейчас разово бросили силы на тушение, выделили воздушные суда – это, конечно, заплатка, проблему это не решит. Ситуация намного глубже. У нас в отрасли проблема с кадрами, их не хватает – нужна поддержка людям, которые идут работать в лес (как, например, есть программы для врачей, которые идут работать на село). Нужны средства и на развитие отрасли, техническое оснащение.

Распил тлеющего дерева. Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

ПОДСЧЕТ

Сколько воды поднимают воздушные суда, задействованные на тушении пожаров в Красноярском крае:

Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России – принимает на борт в резервуары до 12 тонн воды.

Способен заправиться на лету с водоема, необходимо 2 километра ровной поверхности (в крае этим условиям отвечают только два водохранилища, - Красноярское и Богучанское).

12 тонн хватает, чтобы пролить полосу длинной 200 метров шириной до 15 метров.

Считается, что оптимальная эффективность использования самолета на удалении «пожар-вода» - 60 километров.

От 150 и более километров - уже много.

От ближайшего, Богучанского водохранилища до горящей сейчас Эвенкии – 600 километров «по прямой».

Расходы только на топливо: 2,5 тонн в час, стоимость тонны около 50 000 рублей.

В 2019 году красноярская комиссия по ЧС приняла решения о прекращении работ по тушению 347 лесных пожаров. Прогнозируемые затраты на их тушение составили 1,3 миллиарда при прогнозируемом ущербе лесному фонду в 60 миллионов рублей.

В полевом лагере. Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

*Самолет Ил-76 Минобороны РФ – способен сбрасывать по 42 тонны воды. Заправка производится только на земле, на аэродроме.

Вертолет Ми-8 с подвесным резервуаром: объем слива – до 5 тонн воды, заправляется с водоема – реки или озера.

В этом году горит сильнее, чем в предыдущем, или нет?

Российское отделение «Greenpeace» выпустило онлайн-сервис, с помощью которого можно сравнить количество термоточек за 2001-2019 годы с предыдущими годами (или средним значением за несколько лет) по всей России или в отдельных регионах. Словами специалистов «Greenpeace», количество так называемых термоточек (температурных аномалий, регистрируемых с космоса) варьируется в пределах нескольких тысяч.

Так ли верна информация «Greenpeace»? В министерстве лесного хозяйства Красноярского края объясняют: есть некое «жонглирование цифрами». Greenpeace считает термоточки. Но их может быть больше, а сама площадь (что гораздо более важный показатель) при этом – меньше (или наоборот).

Цифра по Красноярскому краю, к примеру, такие. На конкретно взятую дату, 5 августа.

- 2015 год: 104 лесных пожара на площади 950 623 гектаров.

- 2016: 104 и 680 623 соответственно.

- 2017: 103 и 64 670.

- 2018: 72 и 623 977.

- 2019: 124 и 781 779.

P.S.

История с сибирскими пожарами, помимо всей серьезности ситуации вышла, безусловно, яркая. По ним флешмобом «прошлись» знаменитости. Василий Вакуленко (Баста), музыкант: «Пожалуйста, не проходите мимо». Сергей Зверев, стилист: «Помогите спасти Сибирь от огня и дыма!». Илья Соболев, шоумен: «Непонятно, будут ли потом функционировать легкие у людей?!». Мария Кожевникова, актриса: «Горит уже более 2,3 миллиона гектаров, просто вдумайтесь в эти цифры!», и так далее. «Хайпанул» даже Леонардо Ди Каприо. Его перепост с видео сибирских пожаров собрал 1 899 671 просмотров...

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