СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-23T07:35:25+03:00

Прокат велосипедов на Татышеве в Красноярске признал незаконным и УФАС. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Вслед за прокуратурой прокат велосипедов на острове Татышев в Красноярске признали незаконным и в УФАС. По данным ведомства, «Центр реализации социальных проектов» нарушил статью «О защите конкуренции». А, значит, и права коммерсантов, которые получили разрешение в 2019-м году.

- Лица, желавшие заключить договор, оказались лишены такой возможности в силу отсутствия публичной процедуры, - сообщили антимонопольщики. - Потенциальный круг лиц, желающих заключить договор, не ограничивается лицами, с которыми МАУ «ЦРСП» фактически были заключены договоры.

Напомним, вместо торгов заявления решили принимать в порядке живой очереди. А мест было только 15. Так что предприниматели устроили настоящую давку.

«ЦРСП» должен устранить нарушения до сентября, говорят в УФАС. То есть летом положение дел останется прежним.

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Прокат велосипедов в Красноярске на острове Татышев оказался незаконным

Прокат велосипедов в Красноярске на острове Татышев оказался незаконным. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал депутат Горсовета Роман Крастелев. Некоторое время назад он обратился в прокуратуру с заявлением проверить принцип отбора предпринимателей для оказания такой услуги отдыхающим (подробнее).

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«За время существования МАУ было организовано и проведено большое количество мероприятий, таких, как Детские Олимпийские игры, оздоровительный конкурс «Стартуют все», и многие другие, не менее важные турниры и соревнования. Учреждение проводит не только спортивно-массовые мероприятия, но и культурные праздники общегородского значения». Каждое слово с главной страницы «Центра реализации социальных проектов» (МАУ «ЦРСП»), учреждения, обслуживающего красноярский остров Татышев, теперь можно высекать в граните (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU