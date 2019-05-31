«Стартуют все»: в Красноярске двести предпринимателей устроили давку за места для велопроката

«За время существования МАУ было организовано и проведено большое количество мероприятий, таких, как Детские Олимпийские игры, оздоровительный конкурс «Стартуют все», и многие другие, не менее важные турниры и соревнования. Учреждение проводит не только спортивно-массовые мероприятия, но и культурные праздники общегородского значения». Каждое слово с главной страницы «Центра реализации социальных проектов»* (МАУ «ЦРСП»), учреждения, обслуживающего красноярский остров Татышев, теперь можно высекать в граните.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712052" frameborder="0"></iframe> Потасовка велопрокатчиков. Видео: Елена ПЕНЗИНА.

Турнир так турнир, соревнование так соревнование организовали на острове 31 мая. Массовое – на двести участников. Правда, закончился праздник общегородского значения не слишком культурно: участники передрались.

Договор будет заключен С ПЕРВЫМИ 15 ЛИЦАМИ.

Для тех, кто еще не посвящен, предыстория.

Фото: Центр реализации социальных проектов

Каждый год на острове организовываются точки велопроката. Одна муниципальная и 15 частных. Желающих работать здесь много, в этом году заявки подавали аж 600 человек. Неудивительно: Татышев – место, где отдыхает весь город, в выходные сюда приезжают тысячи людей. На этот раз торги объявили, как и положено. Но что-то пошло не так. То они стартовали раньше заявленного времени, то вообще «слетала» площадка. Накануне торги были признаны несостоявшимися в пятый раз! И тогда дирекция вышеупомянутого МАУ приняла нетривиальное решение: «...осуществить приём заявок на бумажных носителях 31 мая с 9:00 часов на острове Татышев. Учреждение заключает договор с первыми 15 лицами, изъявившими желание получить услугу учреждения и подавшими заявления первыми». Иными словами, кто первым прорвется в кабинет директора, «того и тапки».

Фото: Елена ПЕНЗИНА

«Изъявившие желание» заночевали накануне прямо там. А утром начали штурм. Толкучка у кабинета вышла приличная: поняв, что толпа сейчас просто снесет здание МАУ, пришлось вызывать охранников – людей еле оттеснили.

Фото: Центр реализации социальных проектов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712065" frameborder="0"></iframe> Очередь. Видео: Константин СЕНЧЕНКО.

Какой-то список из пятнадцати человек все же в итоге создали. Каким образом, в создавшейся неразберихе уже мало кто понял. В обед с победителями должны начать заключать договоры, но не факт, что на этом история закончилась. Так или иначе, в дирекции МАУ за закрытыми дверями идут совещания. А Интернет тем временем пестрит яркими комментариями пользователей...

На острове Татышев каждые выходные отдыхают тысячи красноярцевФото: Мария ЛЕНЦ

«Забег в кабинет, по крайней мере, спортивно», «А ведь это идея, куда делся дух соц соревнования?»

Схема расположения тех самых 15 площадок. Схема: Центр реализации социальных проектов

...и депутатов:

«Это уже не смешно. Это напоминает какой-то дешёвый водевиль».

(Депутат ЗС Елена Пензина).

«На следующем этапе развития городского самоуправления можно ожидать и более экзотических условий — кто первый поцелует стопы руководителя, съесть больше гамбургеров, или победит в битве экстрасенсов и угадает, сколько денег в левом кармане барина. Унижение малого бизнеса в Красноярске продолжается и приобретает все более экзотические формы».

(Депутат горсовета Константин Сенченко).