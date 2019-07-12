Прокат велосипедов в Красноярске на острове Татышев оказался незаконным. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал депутат Горсовета Роман Крастелев. Некоторое время назад он обратился в прокуратуру с заявлением проверить принцип отбора предпринимателей для оказания такой услуги отдыхающим.

И вот что ответили в ведомстве. Поскольку администрация Центра социальных проектов сама оказывает услуги проката, то она имеет в этом прямой интерес. И заключение договоров по принципу: кто первый успел, тому и контракт в руки – это прямое нарушение антимонопольного законодательства. Так что к делу сейчас подключится УФАС.

Напомним, что весной этого года руководство Центра организовало традиционные торги для предпринимателей-велопрокатчиков. Планировалось, что заключат 15 договоров, и еще один пункт велопроката будет муниципальным. Однако что-то пошло не так и торги не состоялись. А время уже поджимало и горожане все настойчивее спрашивали: тепло настало, где велосипеды?

Тогда руководство решило вернуться к давно забытому способу под названием «живая очередь» и объявило: договоры заключат с первыми 15-ю людьми, которые войдут в дверь кабинета начальника и напишут заявление от руки.

31 мая с раннего утра в офисе на Татышеве случилось столпотворение. Большинство кандидатов ночевали на острове. Наутро даже пришлось вызвать охранников, чтобы предприниматели не разнесли здание МАУ. Договоры со «счастливчиками» составили, а что будет теперь?

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