Лис охотится, пока козлик не заметит: в красноярском зоопарке появились необычные друзья

СЕГОДНЯ 05:49 2019-04-25T08:36:35+03:00

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Лиса Ральфа с богатой рыжей шубой и белого козлика Ника сотрудники Роева ручья прогуливают на поводке, словно домашних.

Все потому, что Ральф и Ник ручные, они даже едят с рук вместе. Совершенно не боятся человека, да и друг друга тоже. Порой, правда, Ральфу приходит в голову поохотиться на козлика Ника - а как же, хищник есть хищник. Но это ровно до той поры, пока Ник не повернет в его сторону рогатую голову.

Фото: пресс-служба «Роева ручья»

- Под строгим взглядом парнокопытного хищник сразу делает вид, что ни при чем. Оно и правильно: основная добыча лисиц в дикой природе - это мелкие животные, в основном, мыши и птицы. Добрые животные из Роева ручья добры не только с людьми, но и друг с другом! Лис Ральф - это не обычный дикий лис. Он выведен на ферме в Новосибирске, где уже 50 лет занимаются разведением ручных лисиц.

ИСТОЧНИК KP.RU