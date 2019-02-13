В «Роевом ручье» проверили, вспомнят ли соску подросшие лосята, и накормили их отваром

13 Февр. 08:27 2019-02-13T12:34:20+03:00

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Тата и Персик попали в «Роев ручей» совсем крохотными лосятами. Тату привезли в 2017 году, а Персика прошлой весной спасли от гибели красноярцы и тоже передали в парк флоры и фауны. Недавно сотрудники «Роева ручья» решили проверить, вспомнят ли Татка и Персик соску, из которой их кормили, когда выхаживали в зоопарке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/691529" frameborder="0"></iframe> Лосят кормят из соски.Видео: Роев ручей

- Их решили попоить вкусным травяным отваром, а заодно проверить, вспомнят ли выросшие лосята соску, - рассказали в парке флоры и фауны. - После небольшого замешательства животные с удовольствием высосали бутылочки с отваром до дна.

Вообще говоря, лоси - животные презабавные. К примеру, знали ли вы, что в 2011 году в Швеции подвыпившую лосиху застукали на... яблоне. Она вскарабкалась туда, чтобы полакомиться забродившими яблочками. Спуститься, конечно, уже не смогла по понятным причинам. Или что взрослого лося опасается даже хозяин тайги. Лось может убить медведя одним ударом копыта. Если нет, приходите в «Роев ручей», вам обязательно покажут этих замечательных животных и расскажут о них.

ИСТОЧНИК KP.RU