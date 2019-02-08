«Умывается, как все котики»: в «Роевом ручье» сняли на видео дальневосточного леопарда
Умывание гигантского красавца, дальневосточного леопарда Кирина, сняли на видео сотрудники «Роева ручья». Кирин, абсолютно не обращая внимания на камеру, активно моет лапы и морду.
Мурчащий леопард.Видео: Роев ручей
«Котик, - умиляются подписчики паблика «Роева ручья» в соцсетях, - умывается, как все котики».
При этом во время умывания Кирин активно подпевает себе – мурлычет и трогательно щурится. Напомним, что дальневосточные леопарды Кирин и Дора живут в «Роевом ручье» с 2016 года. Кирин прилетел из Праги, а Дора – из Таллина. Добавим, что дальневосточные леопарды занесены в Красную книг у и относятся к вымирающим видам животных. В нашей стране на сегодняшний день насчитывается 87 особей данного вида. В парке флоры и фауны «Роев ручей» оба леопарда - любимцы публики.
ИСТОЧНИК KP.RU