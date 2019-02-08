«Умывается, как все котики»: в «Роевом ручье» сняли на видео дальневосточного леопарда

СЕГОДНЯ 06:29 2019-02-08T06:29:36+03:00

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Умывание гигантского красавца, дальневосточного леопарда Кирина, сняли на видео сотрудники «Роева ручья». Кирин, абсолютно не обращая внимания на камеру, активно моет лапы и морду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/690697" frameborder="0"></iframe> Мурчащий леопард.Видео: Роев ручей

«Котик, - умиляются подписчики паблика «Роева ручья» в соцсетях, - умывается, как все котики».

При этом во время умывания Кирин активно подпевает себе – мурлычет и трогательно щурится. Напомним, что дальневосточные леопарды Кирин и Дора живут в «Роевом ручье» с 2016 года. Кирин прилетел из Праги, а Дора – из Таллина. Добавим, что дальневосточные леопарды занесены в Красную книг у и относятся к вымирающим видам животных. В нашей стране на сегодняшний день насчитывается 87 особей данного вида. В парке флоры и фауны «Роев ручей» оба леопарда - любимцы публики.

ИСТОЧНИК KP.RU