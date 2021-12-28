«Саня, держись!»: врачу, который ампутировал рабочему ноги, чтобы спасти из-под завалов, вручили медаль и миллион рублей

Врачу Эргилу Чадамба вручили медаль МЧС, премию и сертификат на миллион рублей. Фото: МЧС Тувы.

«Саня, держись, не уходи! Осталось совсем немного», - уникальную операцию сделал хирург из Тувы Эргил Чадамба: проник под завалы, чтобы прямо там провести ампутацию ног придавленному плитами мужчине. И накануне стало известно, за этот подвиг – спасение человека - ему вручили медаль МЧС, премию минздрава и сертификат на миллион рублей. Подробности – в эксклюзивном материале «КП – Красноярск».

Человека блокировало обломками

Днем 5 декабря сотрудники одного из предприятий Черногорска вели работы по демонтажу здания комбината «Туваасбест» в Ак-Довураке. По версии следствия, газорезчики подрезали основания колонн в цехе. И огромное строение в 13 этажей в считанные секунды сложилось, как карточный домик. Один из мужчин погиб почти мгновенно, другой – 46-летний Александр Р.* - оказался под завалами, на высоте третьего этажа. Его блокировало обломками, на ноги рухнула многотонная конструкция.

Огромное здание рухнуло мгновенно. Фото: МЧС Тува.

Придя в себя, Александр стал звать на помощь. И его услышали спасатели, они первыми прибыли к месту трагедии. Вскоре стало понятно: вызволить мужчину будет непросто. К руинам комбината спецтехника подойти не могла, все вокруг было усыпано кусками железобетона. А поднять плиты было невозможно.

Чтобы попасть к пострадавшему, парням из МЧС пришлось больше девяти часов работать на 25-градусном морозе. Ночь, ледяной холод, пыль – нечем дышать, а они вручную – среди обломков плит и арматуры – пробивали лаз к беспомощному человеку.

Надо было торопиться, помощи он мог просто не дождаться. Чтобы Александр не замерз, подогнали тепловую пушку.

Обратно не повернул

Как только лаз был готов, сразу подключились врачи. Хирург-травматолог Республиканской больницы №1 Эргил Чадамба, каждую секунду рискуя собой, прополз по узкому ходу.

Оказавшись рядом с пострадавшим, оценил ситуацию. Тот лежал в тесной «норе», отовсюду щетинилась арматура, сыпался бетон. В любой момент могло произойти повторное обрушение.

В таких условиях врач провел уникальную операцию. Фото: предоставлено героем публикации.

Но обратно врач не повернул. «Я не представлял, как такое возможно, смотреть в глаза человеку и не помочь», - расскажет потом Эргил Доржуевич в беседе с корреспондентом «КП – Красноярск».

Сам он еле протиснулся в бетонную щель, анестезиологу было туда не пробраться. Элементарно не хватало места, условий. Поэтому оперировал без наркоза. Правда, пациент был уже в шоковом состоянии, острой боли не чувствовал.

«Ни самой операции, ни обрушения я не помню», - признается он позже врачу. Но тогда было без вариантов: единственная возможность спасти жизнь – отнять ноги.

Нож и два жгута

По словам хирурга, ампутационного набора у скорой не было. Никто не мог предположить, что придется делать операцию в таких условиях. Поэтому обошелся обычным самодельным ножом и двумя жгутами.

- Оперировал, а на нас сверху летела бетонная крошка, было понятно: накрыть может всех, - вспоминал Эргил Чадамба. – А я говорил: «Саня, держись!» и делал то, что должен. Только уже потом, когда мы спустились вниз, выдохнул. Дрожал всем телом, выступили слезы.

Пациента вертолетом доставили в Республиканскую больницу №!, врачи больше двух недель боролись за его жизнь и победили. Фото: предоставлено героем публикации.

После операции Александра вертолетом доставили в Республиканскую больницу №1. Он несколько дней был в реанимации на ИВЛ, между жизнью и смертью. Но врачи сумели отстоять его, и как раз перед Новым годом пациента выписали домой.

Хирург и спасенный им пациент. Фото: минздрав Тувы.

Главное - человек

Вчера, 27 декабря, спасшего его врача наградили. Эргилу Чадамба вручили государственную премию «Доброе сердце» и сертификат – на миллион рублей. А еще он стал лауреатом медали МЧС «За мужество в спасении».

- Куда потрачу миллион? Честно скажу, еще не думал, - поделился врач с «КП – Красноярск». – Конечно, приятно. Но главное тут – не деньги, а человек. Сейчас Александру предстоит научиться жить по-новому. А мы будем поддерживать с ним связь.

ВАЖНО

Вице-спикер Государственной Думы РФ Шолбан Кара-оол направил ходатайство о награждении Эргила Чадамба Орденом мужества. За самоотверженный поступок врача ради спасения пациента.

(*личные данные изменены).

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