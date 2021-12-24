Чудо под Новый год: рабочий, которому без наркоза ампутировали ноги, чтобы спасти из-под завалов, выжил и выздоровел

Врач Эргил Чадамба из Тувы и спасенный им пациент. Фото: минздрав Тувы.

Несколько дней на грани жизни и смерти, но он выжил… Сегодня, 24 декабря, Александра Р.*, пострадавшего при обрушении здания комбината в Ак-Довураке (Тува) выписывают из больницы. «КП – Красноярск» следит за его невероятной историей: 46-летний мужчина пережил ампутацию ног (без наркоза) прямо под завалами рухнувшего здания. Ее провел хирург-травматолог Эргил Чадамба. Иначе человека было просто не вызволить, его завалило обломками. Каждую секунду рискуя собой, врач пробрался к больному, чтобы сделать операцию. «Человечище, глыба, храни его Господь! - пишут в соцсетях. - А этот бедолага непременно должен жить, обязан. Ведь для чего-то его сберегла Вселенная!». И чудо произошло – Александр выкарабкался, Новый год он будет встречать дома.

Напомним, все случилось в начале декабря. При демонтаже обвалилось 13-этажное здание комбината «Туваасбест». В этот момент там находились двое рабочих из Черногорска. Один погиб сразу, второй оказался под завалами – на высоте третьего этажа. Вскоре выяснилось: освободить его невозможно, придавило ноги. Спецтехника проехать к месту не могла, везде были обломки, огромные куски железобетона.

Рухнувшее здание комбината. Фото: МЧС Тувы.

Не оставишь же человека в беде! И спасатели почти девять часов вручную пробивали лаз к пострадавшему. В 25-градусный мороз – без преувеличения – вгрызались в бетон.

А после настал черед врачей. Хирург Эргил Чадамба прополз по узкому ходу и под завалами провел операцию. Фактически в тесной «норе», где отовсюду торчала арматура. Одной рукой – там было просто не развернуться. С помощью простого ножа и двух жгутов. Без наркоза.

Александр ждал помощи под завалами больше девяти часов. Фото: предоставлено героем публикации.

- Оперировал, а сверху сыпалась бетонная крошка, все это могло рухнуть на нас в любой момент, - вспоминал врач в разговоре с корреспондентом «КП – Красноярск». – А я только повторял: Саня, продержись!

После ампутации пострадавшего спустили вниз, а затем вертолетом доставили в Республиканскую больницу №1. Помимо ног, у него были тяжелые травмы головы, спины, руки. Крайне тяжелое состояние, говорили врачи. Опасались давать хоть какие-то прогнозы. Сутками – без преувеличения – бились за человека. И победили – перед Новым годом Александр пошел на поправку. Смог сам дышать, его перевели из реанимации.

Рабочий несколько дней был на грани жизни и смерти. Фото: минздрав Тувы.

- Все получилось, - поделился заместитель главного врача по хирургии Белек Дугур. – Сегодня выписываем домой!

Конечно, ему предстоит восстановление. Кроме ног, Александр лишился части пальцев на левой кисти - из-за обморожения. Но правую руку сумели сохранить.

Пострадавшего вертолетом доставили в больницу. Фото: предоставлено героем публикации.

- Сейчас ему нужно будет учиться жить по-новому, - рассказал «КП – Красноярск» хирург Эргил Чадамба. – Я спрашивал, Александр ничего не помнит - ни самого обрушения, ни того, что было после. Видимо, это последствия травмы головы. Также он перенес тяжелейший стресс, шок. Провел больше двух недель в реанимации. Мы договорились, чтобы Александра доставили домой в Черногорск.

... В соцсетях 57-летнего врача называют героем. Сам вызвался шагнуть под завалы, чтобы спасти пациента. К слову, на счету Эргила Доржуевича множество операций и спасенных жизней. Он - уникальный специалист, ученый-исследователь. Удостоен почетных званий «Народный врач Республики Тыва» и «Заслуженный работник здравоохранения Республики Тыва». Больше трех десятков лет работает в одном месте, Республиканской больнице №1.

Врачи Республиканской больницы №1 боролись за жизнь Александра три недели. Фото: минздрав Тувы.

А еще Эргил Чадамба - удивительный человек, прекрасный семьянин. Вместе с женой (она тоже врач) воспитал троих сыновей. И старший пошел по стопам родителей – работает в Москве реаниматологом.

ВАЖНО

Вице-спикер Государственной Думы РФ Шолбан Кара-оол направил ходатайство о награждении Эргила Чадамба Орденом мужества. За самоотверженный поступок врача ради спасения пациента.

К СВЕДЕНИЮ

СК Тувы возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, 5 декабря 2021 года при производстве демонтажа газорезчиками производственного здания цеха путем подрезания оснований колонн произошло обрушение здания. В результате телесные повреждения получили два работника. Один был доставлен в медицинское учреждение, второй – от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждал помощи 9 часов: врач проник под завалы рухнувшего здания, чтобы ампутировать ноги зажатому обломками рабочему

«Врач от Бога», «Это настоящий подвиг!», «Читаю и плачу», - хирург из Тувы Эргил Чадамба стал героем соцсетей. 57-летний врач-ортопед рискнул собой, чтобы спасти пациента (подробнее).

«Все могло рухнуть на нас в любой момент»: откровения врача, который самодельным ножом и без наркоза провел операцию под завалами

Топовые тиктокеры, зарабатывающие миллионы в месяц, или безымянные трудяги, врачи, агрономы, шахтеры… Кто они, герои нашего времени? (подробнее).