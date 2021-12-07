Ждал помощи 9 часов: врач проник под завалы рухнувшего здания, чтобы ампутировать ноги зажатому обломками рабочему

Хирург Эргил Чадамба из Тувы сделал операцию пострадавшему под завалами рухнувшего здания. Фото: минздрав РТ, МЧС РТ.

«Врач от Бога», «Это настоящий подвиг!», «Читаю и плачу», - хирург из Тувы Эргил Чадамба стал героем соцсетей. 57-летний врач-ортопед рискнул собой, чтобы спасти пациента: пролез под завалы рухнувшего в Ак-Довураке комбината и прямо там провел операцию – ампутировал ноги зажатому обломками мужчине.

Напомним, трагедия произошла в республике 5 декабря. Компания из Черногорска производила демонтаж бывшего комбината «Туваасбест». Но случилось непредвиденное: во время работ 13-этажное здание цеха не выдержало. Несколько секунд, и гигантская конструкция сложилась, как карточный домик. Это было в 16.17 часов (по местному времени). Под завалами оказались двое сотрудников.

Один из мужчин погиб практически сразу. Его тело обнаружили спасатели. Вскоре удалось точно определить, где находится другой – на уровне третьего этажа. Но оперативно извлечь пострадавшего было невозможно.

После трагедии СК возбудил уголовное дело. Фото: МЧС РТ.

- На улице -25, мороз, - рассказывали в МЧС. – Тяжелая техника проехать к месту трагедии не могла, везде обломки. Поэтому завалы поначалу пришлось разбирать вручную, своими силами. Чтобы пострадавший не замерз, поставили тепловые пушки – в районе, где он был. К тому же из Кызыла доставили мобильный обогреватель «Горыныч» - на базе автомобиля «КАМАЗ».

Спустя несколько часов пробиться все же удалось. Но тут спасателей ждало страшное открытие: ноги рабочего были придавлены железобетонными блоками. Нельзя сдвинуть ни на сантиметр, слишком тяжелые. От невыносимой боли мужчина впал в шок. Сумеет ли продержаться еще чуть-чуть, было непонятно.

Рабочий ждал помощи под обломками несколько часов. Фото: МЧС РТ.

И тогда в дело вступили врачи, бригада из республиканской больницы №1, а также центра скорой медицинской помощи (все – из Кызыла). Вариант был единственный – добираться до пациента самим.

И он это сделал. Народный врач Республики Тыва Эргил Чадамба принял удар на себя. Сначала 57-летнему хирургу пришлось карабкаться вверх по шаткой конструкции – из обломков. Наконец, он очутился на нужной высоте. А после – новая задача: надо протиснуться в узкий лаз, который только что соорудили спасатели. И по нему – как по ходу в пещере – доползти до гибнущего человека.

Пострадавший сейчас в коме, на ИВЛ. Фото: минздрав РТ.

- А что было делать? – скажет потом Эргил Доржуевич. - Не бросать же его там – ноги прижаты, освободить их невозможно. Пришлось принимать экстраординарное решение.

Тем более счет шел на минуты. Человек под завалами почти девять часов! Метр за метром, один глоток воздуха за другим, и врач был на месте. Осмотрев мужчину, понял, даже если получилось вытащить, увы, ходить тот не сможет никогда. Нужно спасать не ноги, а человека. Причем прямо сейчас.

А дальше произошло чудо. Скрючившись в узком проходе, одной (!) рукой, другой надо было придерживаться, чтобы сохранять равновесие, хирург сумел сделать, наверное, самую экстремальную в своей жизни операцию.

Вертолетом пострадавшего доставили в Кызыл. Фото: минздрав Тувы.

Обезболил, перетянул двумя жгутами и осуществил ампутацию обеих ног пострадавшего. Среди искореженной арматуры, кусков бетона, фактически в «норе». Обычным ножом. Никто ведь не предполагал, что завалы рухнувшего здания могут стать операционной. Но другого способа вызволить человека, повторимся, не было. Хирург был вынужден принять тяжелое, но единственное верное решение.

… Спасатели на носилках извлекли пациента из-под обломков (это тоже было непросто) и тут же отправили в Барун-Хемчикский медицинский центр. А там пациента ждала вторая операция – по реампутации – чтобы избежать заражения. После нее мужчину доставили вертолетом в реанимацию республиканской больницы №1, это в Кызыле.

- Состояние пациента крайне тяжелое, - поделился с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск» заместитель главного врача по хирургии Белек Дугур. - Сейчас проявляются последствия длительного сдавливания. К тому же человек пережил шок. Пробыл под завалами 9-10 часов, придавленный тяжелыми конструкциями. Он на аппарате ИВЛ, мы ввели его в искусственную кому. Боремся за его жизнь.

Но, если бы не хирург, шансов бы у него не было.

Эргил Доржуевич посвятил медицине всю жизнь. Фото: минздрав РТ.

«Вообще на такой поступок осмелится далеко не каждый, - говорят коллеги. - Эргил Доржуевич – уникальный специалист, народный врач Тывы, ученый-исследователь, он больше 30 лет работает в одном месте – в Республиканской больнице №1, на его счету – множество операций, спасенных жизней».

А еще Эргил Чадамба – замечательный человек. Вместе с женой (она тоже врач) воспитал троих сыновей. И старший из них пошел по стопам родителей – работает в Москве реаниматологом.

СКАЗАНО

Шолбан Кара-Оол, депутат Государственной Думы

- Буду ходатайствовать о представлении нашего Народного врача Эргила Доржуевича Чадамба к высокой российской награде за мужество, которое он проявил во время спасательных работ на месте обвала комбината. Его профессионализм и самоотверженность помогли спасти человека от гибели. Не каждый способен работать в экстремальной ситуации с риском для собственной жизни. Он в очередной раз подтвердил свой высочайший профессионализм. Это врач, травматолог-ортопед, который занимался усовершенствованием алгоритмов обследования пациентов пострадавших в ДТП. Более 30 лет трудится в медицине, и почте все годы трудовой жизни посвятил Республиканской больнице №1.

Динара Ховалыг, коллега

- Это настоящий подвиг тувинского врача Эргила Чадамба. Народ искренне восхищен его храбрым сердцем и неподдельным героизмом. Как коллега, которая 30 лет знала этого скромного человека достаточно близко и работала с ним бок о бок, рядышком, хотела сказать несколько слов о нем.

Эргил Доржуевич - человек очень стабильный и постоянный. Имеет один единственный коллектив – Ресбольница 1, где он преданно работает травматологом-ортопедом вот уже 33года. Он глава большой дружной крепкой семьи врачей, где вырастили достойных сыновей, одного из которых мы все давно знаем как отзывчивого, грамотного врача - реаниматолога и неравнодушного земляка, успешно трудящегося в Москве - Эреса Чадамба.

Как человек неравнодушный к чужой беде, Эргил Доржуевич все эти годы неустанно ездил на все сложные вызова по линии санавиации. Днем и ночью, зимой и летом, круглый год. Неустанно. Безотказно.

У нас с ним есть очень много порой смешных, а в большинстве своем очень сложных и грустных воспоминаний о его работе в санавиации Тувы, когда я там работала главным врачом в течение 13 лет и отправляла в самые сложные выезда именно его.

Не было ни одного отказа в выезде, были сложные времена, когда по санавиации по полгода не платили зарплату врачам и практически безотказно ездили одни и те же врачи (поверьте, часто так бывает, что все заняты или в праздники все на отдыхе, на выезде, врачи ведь тоже живые люди, которым нужен отдых, особенно в длинные праздничные выходные дни).

Айдын Сарыглар, ученик

Горжусь своим учителем, наставником и коллегой - Эргилом Доржуевичем Чадамба. Я нисколько не удивился, когда узнал, что именно он выполнил в экстремальных условиях, под завалами, ампутацию пострадавшему, рискуя собственной жизнью.

Это далеко не первый пример, свидетельствующий о его профессионализме и самоотдаче, под своим фирменным девизом «Ажырбас» (хорошо – перевод с тувинского) он и по сей день продолжает трудиться в Респбольнице 1, во имя жизни и здоровья своих земляков.

Хирурга в соцсетях называют героем. Фото: минздрав РТ.

ОФИЦИАЛЬНО

СК по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, 5 декабря 2021 года около 16 часов при производстве демонтажа газорезчиками производственного здания цеха путем подрезания оснований колонн, произошло обрушение здания. В результате телесные повреждения получили два работника. Один был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, второй – от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

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