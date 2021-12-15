«Все могло рухнуть на нас в любой момент»: откровения врача, который самодельным ножом и без наркоза провел операцию под завалами

Эргил Чадамба сделал операцию прямо под завалами рухнувшего здания. Фото: минздрав Республики Тыва.

Топовые тиктокеры, зарабатывающие миллионы в месяц, или безымянные трудяги, врачи, агрономы, шахтеры… Кто они, герои нашего времени?

…В начале декабря в Туве случилось ЧП. При демонтаже обрушилось огромное здание комбината «Туваасбест». Под обломками 13-этажной постройки оказались двое рабочих. Один погиб сразу, другого завалило обломками. Казалось, 46-летний Александр* обречен. Поднять многотонную махину, зажавшую его ноги, было невозможно. И тут вмешался хирург-травматолог Эргил Чадамба. Рискуя собой, врач добрался до пациента и прямо там, под завалами, провел уникальную операцию. С помощью обычного ножа. Ампутировал ноги, чтобы спасти человеку жизнь. Хотя все могло рухнуть в любой момент, рассказал «КП» - Красноярск Эргил Доржуевич.

Могло накрыть всех

- За 30 лет моей работы случалось всякое: и экстренные операции, и ампутации, но такое впервые. Считалось, человек обречен, шансов нет вообще, а он выжил вопреки всему.

Вечером 5 декабря наша бригада приняла вызов: в Ак-Довураке произошло обрушение здания, под завалами могут быть люди. Мы выдвинулись из Кызыла, оттуда ехать 300 километров. И в начале двенадцатого ночи были на месте.

А там… Большое здание было смято, как спичечный коробок. Машины МЧС, скорой помощи, мигалки. Зрелище, конечно, жуткое, даже апокалиптичное. Нам сказали: под завалами человек, он кричит.

Огромное здание сложилось, как карточный домик. А под завалами оказались люди. Фото: МЧС Республики Тыва.

Но ждать помощи пришлось почти 10 часов. Подойти к зданию спецтехника не могла, вокруг обломки. Так что спасатели вручную пробивали ход к человеку. Болгарками, перфораторами, кусачками –вгрызались в бетон. Если бы произошло повторное обрушение, накрыло бы всех…

Наконец, добрались. Он был примерно на уровне третьего этажа. Нам тут же сообщили: вызволить не можем, зажаты ноги. Ни поднять, ни освободить – спецтехники рядом никакой.

Было понятно: к пострадавшему должен идти я. Самый старший, опытный, к тому же хирург-травматолог. Спасатели помогли мне подняться до лаза. Он был такой узкий, неудобно пробираться. Тогда я скинул верхнюю одежду. Остался только в свитере и брюках, а на улице -25. Благо, поставили тепловую пушку. Кстати, был без каски, она только мешала. В ней я не мог даже немного поднять голову – элементарно не помещалась.

И я пополз по этому лазу. Ночь, свет фонарей, пыль столбом… Отовсюду торчат куски бетона, какие-то балки, металлические уголки. Понимаешь, все это может рухнуть на тебя в любую секунду. Но ползешь…

Без обезболивания

- Когда увидел пострадавшего, стало ясно: выход только один – делать ампутацию обеих ног на уровне колен. Больше никак. Он лежал в такой узкой и низкой «нише», что я там еле поместился. И только полулежа. Ступней не было видно вообще – они находились под обломками.

Я поразился его стойкости: человек столько продержался на морозе. Трудно даже представить, что пережил. Руки были обморожены, кожа на пальцах сорвана. Видимо, когда понял, что его завалило, пытался выкарабкаться, спастись. Не мог смириться, что все кончено: скребся, царапал бетон, вокруг кистей все было в крови.

При демонтаже 13-этажного здания произошло обрушение, рабочему зажало ноги. На фото - пострадавший. Фото: предоставлено героем публикации.

10 часов под обломками, как он сумел? Мог умереть от шока и травм. У него же не только сдавлены ноги, но и тяжелые повреждения грудной клетки, позвоночника, головы. Несмотря на это, выстоял. Причем был в сознании! Силы покидали, а он еле-еле, но подавал голос. Старался мне отвечать, хоть и с трудом. Однако говорил уже невнятно, сознание было спутанное. Терял ориентацию, ног не чувствовал совсем.

Я опасался: человек выдержал целый день. А, увидев нас, мог просто расслабиться, уйти. Но отпустить его я не мог. Понял, действовать надо быстро.

Проблема в том, что у скорой помощи нет набора для ампутации. Вдобавок мы не предполагали, что придется столкнуться с такой ситуацией.

Я попросил, чтобы снизу передали два медицинских жгута и ножницы - разрезать одежду. Скальпель у меня был, но тут не подошел бы – ампутировать ногу им невозможно. И тогда один из спасателей дал мне свой нож. Обычный такой, самодельный, с деревянной ручкой, но очень острый.

Теперь надо было хоть как-то очистить все вокруг, чтобы наложить жгуты. А там было очень тесно, к ногам еле подберешься. Я старался разгрести мусор. Но сверху тут же сыпалась бетонная крошка. Прямо на нас. Она падала, я стряхивал, снова и снова… Ощущение, что вот-вот завалит. Ни о какой стерилизации тогда и речи не было. Условия совсем другие, как на войне. В конце концов, мне удалось отгрести мусор и наложить жгуты на обе ноги – на бедра, выше колен, чтобы перекрыть крупные сосуды. Это было самое главное – иначе он бы умер от потери крови.

Увы, обезболивание физически было совершенно невозможно. Там и одному-то хирургу не подобраться, а анестезиолог-реаниматолог просто не поместился бы. Тем более пострадавший был на грани, медикаментозного вмешательства мог не выдержать.

…Человек провел со сдавленными ногами почти 10 часов, он их уже не чувствовал. К тому же определенный обезболивающий эффект дало и наложение жгута. Сказать ему: «Сейчас придется отрезать тебе ноги, другого выхода нет», я не мог. К тому же пострадавший был в шоке. Если и испытывал боль, то не такую острую, как в обычном состоянии, гораздо слабее.

Оперировал полулежа

- Одна нога была сломана чуть ниже колена, по этому месту я отрезал. Со второй провел вычленение по коленному суставу. Если бы это колено было под завалом, я не сумел бы – бедренную кость не распилить обычным ножом.

Врач, рискуя собой, пошел под завалы, чтобы сделать операцию и спасти человека. Фото: минздрав Республики Тыва.

Там было так тесно, что я мог работать только полулежа – согнувшись. Нельзя было даже сесть, настолько мало места. Одной рукой резал, другой держал пациента. И… очень старался, чтобы он не ушел. Я все время повторял: «Саня, не уходи, держись! Осталось немного. Сейчас все сделаем, тебя освободим. Только ты не теряйся, подавай мне голос!».

Было очень страшно. Один на один с пострадавшим, никто тебе не поможет, условия экстремальные. Под обломками, ночью. Оперируешь, а на тебя сыплется пыль, камни валятся. И думаешь: «А вдруг?». Приходилось торопиться. Но другого варианта не было. По времени все заняло примерно полчаса. И так, одним простым ножом, получилось сделать ампутацию обеих ног.

После этого я передал пациента спасателям. И они вынесли его на руках, до машины. Сам же я, когда спустился, чуть не заплакал. Начало колотить, такая была дрожь по всему телу. А в голове одна мысль: «Неужели получилось, удалось?». С трудом взял себя в руки.

Позже в районной больнице мы провели реампутацию. И я попросил как можно скорее прислать санитарный вертолет. На нем больного отправили утром в Кызыл.

После операции пострадавшего на вертолете перевезли в Кызыл. Фото: предоставлено героем публикации.

А если бы не смог?

- Александр вот уже несколько дней в реанимации, на аппарате ИВЛ. За его жизнь борются врачи. Там же, кроме синдрома сдавления, еще сочетанные травмы, интоксикация.

Важно: если бы спасатели сумели его освободить, просто, без наложения жгута, то тут же потеряли. Был бы 100%-но смертельный случай. 10 часов под завалами, это запредельные сроки сдавления. Достаточно меньшего времени, чтобы ткани омертвели, а потом пошла полная интоксикация организма. Поэтому в таких случаях освобождения сдавленных конечностей накладывается жгут – обязательно!

Ночью в 25-градусный мороз спасатели вручную пробивали ход к пострадавшему. Фото: МЧС Республики Тыва.

Вообще тут совпало все: человек продержался, спасатели пробились, врач освободил. Такое первый раз в моей практике. Я потом все думал, а если бы помочь было нельзя, что тогда? Смотришь, а человек рядом с тобой уходит. Я потом думал: что бы я сделал, если было помочь нельзя? Смотришь, а человек прямо рядом с тобой уходит. Мне это потом даже во сне снилось. Нет, такого я до сих пор представить не могу. Будем надеяться, выживет, вылечим!

ВАЖНО

Вице-спикер Государственной Думы РФ Шолбан Кара-оол направил ходатайство о награждении Эргила Чадамбы, врача-травматолога-ортопеда Республиканской больницы №1, Орденом Мужества. За самоотверженный поступок в чрезвычайной ситуации.

Также Эргил Доржуевич удостоен почетных званий «Народный врач Республики Тыва» и «Заслуженный работник здравоохранения Республики Тыва».

(*Персональные данные пациента изменены – по требованию закона).

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