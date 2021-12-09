Норильское реалити-шоу «Остаться в живых»: северяне показывают, как пурга разносит людей, крыши и машины

Северяне показывают, как пурга разносит людей, крыши и машины. Стоп-кадр видео

Жить на севере – это нужно иметь мужество. И норильчане в очередной раз это доказывают. Пока южные районы края чувствуют себя неуютно при аномальной для начала декабря плюсовой температуре, северяне снимают на видео свое реалити-шоу по мотивам «Остаться в живых».

Напомним, там сейчас полярная ночь, давно лежит глубокий снег, да еще низовая метель с порывами 25 – 30 метров в секунду (порой и сильнее), которую местные называют черной пургой. Накануне, 8 декабря, власти Норильска объявили штормовое предупреждение и попросили горожан без особой надобности не выходить из дома, не выезжать на личных автомобилях.

По решению ГИБДД была закрыта автодорога из Норильска в Дудинку, включая Кайеркан и аэропорт «Алыкель». Прекратили движение автобусных маршрутов. Зачастую при сильном ветре формируют автоколонну для автобуса, в сопровождении тяжелой техники, а на сей раз даже этого не стали делать. Видимость порой нулевая.

А тем, кто не смог вернуться домой в Кайеркан из центрального Норильска, даже разместили в культурно-деловом центре переждать непогоду. Про отмененные рейсы самолетов вообще говорить не будем – пассажирам пришлось «загорать» в аэропорту.

В паблике Норильск NEWS сделали подборку видео с непогодой. Начинается с кадров, где ветер несет рискованных пешеходов-экстремалов по улицам. Вот уж действительно – остается либо ползти против ветра, либо распахнуть руки, как крылья – и пусть несет пурга вперед.

А в Талнахе порывами ветрами сорвало многометровый профлист на крыше пятиэтажки и вынесло прямиком на рядом стоящий дом. Разбито окно в квартире – жильцы сокрушаются: что теперь делать? Вряд ли в ближайшие дни придут оконные мастера, чтобы заменить разбитую раму. Кстати, на крыше заметили людей, рабочих – что они могли делать в такую непогоду? Их ведь могло снести…

Добавим, что пострадали и автомобили. Кому-то особенно не повезло: припаркованные во дворах машины сносило с места, они бились друг о друга. Защищенными оказались лишь «подснежники» - так норильчане называют авто, которые хозяева бросают по осени во дворах, их засыпает сугробами до весны.

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