Город, который сугроб: снежный шторм наглухо заметает Норильск уже неделю

Снежный шторм наглухо заметает Норильск уже неделю. Фото: Николай ЩИПКО.

Мощный снежный шторм, который накрыл Норильск (Красноярского края) почти неделю назад, даже не думает отступать.

Хочешь ехать - бери лопату. Фото: @mag_isma, instagram.com.

За считанные сутки на заполярный город обрушилась норма осадков сразу за два месяца, причем никакого улучшения пока не предвидится – в Норильске бушует черная пурга. Сегодня, в четверг, порывы могут достигать 27 метров в секунду, ветер сбивает с ног.

Выходишь из квартиры и ныряешь в снег. Фото: Николай ЩИПКО.

Из-за небывалой метели дорогу в аэропорт Норильска еще вчера закрыли для легковых машин. Автобусы пока ходят. А сама воздушная гавань работает по фактической погоде: уже было задержано несколько рейсов.

Ау, "Черемушки"? Фото: Ирина МОКЛЯКОВА.

Снег валит неделю и, по прогнозам, продлится до выходных, рассказывают местные жители. Власти просят без необходимости не выходить из квартир. Занятия у школьников отменены.

Квест: откопай машину из-под шубы. Фото: @mag_isma, instagram.com.

- На улицах сугробы выше человеческого роста и пробки, полярная ночь, кстати, уже наступила, во дворах бегают песцы, куропатки и росомахи, - пишут в соцсетях. – Кому-то экзотика, а для нас – дело обычное, хотя…

А снег все идет. Фото: Ирина МОКЛЯКОВА.

Многие признаются: такой снежной зимы (на самом ее старте) не помнят давно: «Вот это привалииииило».

- Да ну, - спорят с ними другие. – Например, я в детстве еще со второго этажа в подъезд девятиэтажного дома заходил, так что было такое.

Обычный выход из подъезда. Фото: Мария ПОРФИРЬЕВА.

- Больше всего забавляют нытики, которые пищат: ах, снега навалило, техника работает по ночам, мешает спать. Что же они будут говорить, когда морозы ударят?!

- Вот это сугробы, выходишь из подъезда и прямо ныряешь.

Отгадай город по фото. Фото: Мария ПОРФИРЬЕВА.

- Мы на работу вчера еле пробились. Прямо снежный лабиринт!

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Сугробы в несколько метров высотой, к машинам не подобраться. Дома в нарядных белых шапках, над окнами и балконами снежные гирлянды. «Снег идет! Идет и идет. Идет и идет», - «снежные» фотографии заполонили соцсети Норильска. Обильные снегопады для его жителей не редкость. Они даже шутят по этому поводу (подробнее).

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Историю необычного знакомства опубликовали в одном из пабликов Норильска. Сам город за неделю превратился в сугроб. Дома в снежных шапках, машины засыпало по крыши, вместо дорог натоптанные тропы. Если сошел с пути, то утонул в «белой перине». Местные блогеры в фотографиях показали, как в северных широтах люди встречаются, влюбляются и женятся (подробнее).