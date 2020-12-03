Город, который сугроб: снежный шторм наглухо заметает Норильск уже неделю

Снежный шторм наглухо заметает Норильск уже неделю. Фото: Николай ЩИПКО.
Мощный снежный шторм, который накрыл Норильск (Красноярского края) почти неделю назад, даже не думает отступать.
Хочешь ехать - бери лопату. Фото: @mag_isma, instagram.com.
За считанные сутки на заполярный город обрушилась норма осадков сразу за два месяца, причем никакого улучшения пока не предвидится – в Норильске бушует черная пурга. Сегодня, в четверг, порывы могут достигать 27 метров в секунду, ветер сбивает с ног.
Выходишь из квартиры и ныряешь в снег. Фото: Николай ЩИПКО.
Из-за небывалой метели дорогу в аэропорт Норильска еще вчера закрыли для легковых машин. Автобусы пока ходят. А сама воздушная гавань работает по фактической погоде: уже было задержано несколько рейсов.
Ау, "Черемушки"? Фото: Ирина МОКЛЯКОВА.
Снег валит неделю и, по прогнозам, продлится до выходных, рассказывают местные жители. Власти просят без необходимости не выходить из квартир. Занятия у школьников отменены.
Квест: откопай машину из-под шубы. Фото: @mag_isma, instagram.com.
- На улицах сугробы выше человеческого роста и пробки, полярная ночь, кстати, уже наступила, во дворах бегают песцы, куропатки и росомахи, - пишут в соцсетях. – Кому-то экзотика, а для нас – дело обычное, хотя…
А снег все идет. Фото: Ирина МОКЛЯКОВА.
Многие признаются: такой снежной зимы (на самом ее старте) не помнят давно: «Вот это привалииииило».
- Да ну, - спорят с ними другие. – Например, я в детстве еще со второго этажа в подъезд девятиэтажного дома заходил, так что было такое.
Обычный выход из подъезда. Фото: Мария ПОРФИРЬЕВА.
- Больше всего забавляют нытики, которые пищат: ах, снега навалило, техника работает по ночам, мешает спать. Что же они будут говорить, когда морозы ударят?!
- Вот это сугробы, выходишь из подъезда и прямо ныряешь.
Отгадай город по фото. Фото: Мария ПОРФИРЬЕВА.
- Мы на работу вчера еле пробились. Прямо снежный лабиринт!
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