«Горшочек, не вари!»: Норильск завалило снегом

Норильск утопает в снегу Фото: Типичный Норильск

Сугробы в несколько метров высотой, к машинам не подобраться. Дома в нарядных белых шапках, над окнами и балконами снежные гирлянды .

Дома увешаны снежными гирляндами Фото: instagram.com

Вместо дорог – узкие тропы, оступишься – сразу утонешь в белой перине. Это зимний Норильск. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, снег повалил здесь четыре дня назад и до сих пор не прекращается.

Если оступишься, то упадешь в сугроб Фото: Типичный Норильск

«Снег идет! Идет и идет. Идет и идет», - «снежные» фотографии заполонили соцсети Норильска. Обильные снегопады для его жителей не редкость. Они даже шутят по этому поводу:

Вместо дорог, узкие тропы Фото: Типичный Норильск

«Горшочек, не вари!!! Талнах медленно скрывается под толстым слоем снега!».

Снегоуборочная техника не справляется. Свежеубранная улица уже через 20 минут снова уходит под снег.

До машин не добраться Фото: Типичный Норильск

«Раньше они (прим. Ред. - люди) так и шуровали всю зиму туда - сюда. Не помню заваленных настолько остановок, чтобы не подойти. Или может люди массово на машины пересели - некому вытаптывать ногами снег?», - удивляется Наталья, которая раньше жила в Норильске.

Зато есть из чего лепить снежные фигуры Фото: Типичный Норильск

Тем временем в других городах страдают от недостатка снега.

«Поделитесь с Петербургом «горшочком»»!

Снегопад не прекращался четыре дня Фото: Типичный Норильск

А скоро северный город накроет не только снегом, но и темнотой. С 30 ноября здесь начинается полярная ночь, которая закончится только 13 января. За эти 45 суток продолжительность светового дня будет постоянно меняться.