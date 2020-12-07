В Норильске люди роют многометровые тоннели в сугробах, чтобы добраться до своих машин

Мужчина пытается отрыть свою машину Фото: Типичный Норильск

«Утро в Норильске начинается не с кофе» - шутят в соцсетях и выкладывают фотографии своих передвижений по городу. Сейчас, когда снегопад закончился, он больше похож на муравейник. В огромных сугробах, в некоторых местах они достигают 8-10 метров высотой, десятки ходов и тропинок.

А кто там спрятался? Фото: Типичный Норильск

Напомним, за последние несколько дней в Норильске выпала двойная месячная норма осадков. Мощный снегопад превратил город в огромный сугроб. Снег шел и шел, не переставая. Людям приходилось прорывать путь, чтобы дойти до нужного места. Машины ушли под снег на несколько метров. Владельцы даже не пытались их очищать или отрывать, не было смысла. Когда стихия успокоилась, автовладельцы начали искать свой транспорт. Владельцы гаражей нанимали специалистов со спецтехникой, чтобы очистить дорогу к своим машинам. Чуть меньше повезло тем, у кого автомобиль был припаркован на улице.

Машину отрыл и гараж получил! Фото: Типичный Норильск

«И машину откопал, и гараж вырыл», - говорят местные.

Главное знать, где примерное место нахождения машины. Геолокация известна? Тогда лопату в руки и вперед!

«До вечера откапывал», - посетовал Кирилл, житель Норильска.

Пока родители решают насущные проблемы, дети развлекаются. Во время разгула стихии, занятия в школе отменили. Времени свободного много, а на улице – красота! Первые дни снегопада ребятишки буквально купались в рыхлом снегу – ныряли и «выплывали» для нового прыжка. А когда сугробы стали более плотными, раскатали длиннющие и высоченные горки.

Вот так навалило снега Фото: Типичный Норильск

Несмотря на возникшие трудности, многие норильчане уже скучают по снегопаду, который так внезапно накрыл город.

- Все это было похоже на зимнюю сказку, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск фотограф Ирина Яринская. - Особенно удивительно было утром, когда выходишь из дома, люди еще ничего не протоптали, а вокруг снежные барханы.

Город уже почистили, остались лишь высоченные сугробы на газонах и в тех местах, где нет прохода. Но зато в сети остались сотни фотографий и видеороликов того времени, когда непрерывно шел снег и кружила метель.

Машина в норке Фото: Типичный Норильск

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