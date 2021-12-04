«Руки и ноги изодраны в клочья»: в Туве будут судить хозяина собак, разорвавших женщину до смерти

Те самые овчарки. Фото: СК по Республике Тыва

В Туве хозяин трех собак, которые насмерть загрызли женщину, предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба регионального СК, жителя Кызыла обвиняют в причинении смерти по неосторожности, ему грозит до 2 лет колонии.

Трагедия произошла в дачном товариществе №12 под Кызылом вечером 1 марта 2021 года. 35-летняя женщина возвращалась с застолья (в СК установили, что она была «в тяжелой степени алкогольного опьянения»). Среди дач, в темноте на нее напали три тувинские овчарки. Крупные собаки живьем буквально разорвали беззащитную и дезориентированную женщину. Помощь пришла запоздало, когда очевидцы начали отгонять псов, те уже… доедали, а девушка была без сознания.

Но пострадавшую удалось отбить и отправить в больницу еще живой. Свидетели позднее рассказывали, что руки и ноги женщины были изодраны в клочья, собаки разорвали и одежду. В итоге спустя несколько часов израненная и замерзшая кызылчанка скончалась – она истекла кровью.

Подозрение сразу пало на бродячих собак, которых в районе Левобережных дач хватает. Но оказалось, что женщину убили домашние животные. Три тувинские овчарки принадлежали местному жителю, который не держал их на привязи и позволял свободно гулять по частному сектору. При этом, как установили следователи, кормлением питомцев хозяин так же себя не утруждал. Так, на жителя Кызыла завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», дело уже передано в суд.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК по Республике Тыва.

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