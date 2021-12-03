Пыталась напиться из замерзшей проруби: трогательная история спасения чайки, которая погибала в 40-градусный мороз

Житель Якутии Никола Николаев спас замерзающую в -40 чайку. Фото: инстаграм-паблик bult_alt.

Настоящее новогоднее (ну, почти) чудо: в Якутии прохожий спас замерзающую в 40-градусную стужу чайку. Все случилось вчера, 2 декабря, у села Малыкай Нюрбинского улуса. Рано утром местный житель Николай Николаев отправился на реку. Она уже скована льдом, в республику пришли морозы.

Когда подошел поближе, не поверил своим глазам. Около проруби распростерлась какая-то фигурка. Это была белая птица, довольно крупная. Было понятно, с ней произошла беда. «Чайка что ли, откуда она здесь?» - изумился мужчина.

Увидев человека, птица даже не пробовала улететь. Только бессильно била клювом в замерзшую прорубь, пытаясь напиться. Но все зря – корка льда не поддавалась.

- Ах ты, бедолага! – Николай осторожно приблизился. Но чайка не реагировала. Слишком уж выбилась из сил и замерзла. Медлить было нельзя. Тогда он наклонился, бережно подхватил птицу, посадил за пазуху. Она даже не сопротивлялась.

При виде человека бедняга даже не пыталась улететь. Фото: инстаграм-паблик bult_alt.

Через несколько минут они были уже в тепле. Там чайка оклемалась. Согрелась, попила воды. А после было решено поселить ее в школе.

- Что за экзотика? – обсуждают в местном паблике bult_alt,– Чайка в Якутии в декабре, такого мы еще не видели!

Но, как выяснилось позже, это чайка-бургомистр, северная жительница. Ее назвали так за особую «вальяжную» походку и привычку разорять чужие гнезда.

Ученые определили: это чайка-бургомистр. Фото: инстаграм-паблик bult_alt.

Вскоре спасенную птицу осмотрели специалисты министерства экологии Якутии. Они же пояснили: эти чайки размножаются исключительно в Арктике. А мигрируют от Северной Атлантики до севера же Тихого океана. Так что к холодам им не привыкать. Возможно, с птицей что-то стряслось, ослабла, не сумела выдержать перелет. Так и очутилась в Якутии.

Что с ней будет дальше, решат представители минэкологии. По всей видимости, чайку отправят на передержку в зоопарк Якутска. Главное – она выжила!

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