Жалобно звал маму, но она так и не пришла: плачущего олененка-сироту трех дней от роду спасли на острове

Живи, малыш! На фото Иоанн Павлов вместе со спасенным олененком. Фото: парк "Зоополис" (Якутск).

- Это что такое? Птица кричит? – над островком посреди Лены (это в нескольких километрах от Якутска) разносился плач. Такой отчаянный, что невозможно пройти мимо.

… Сюда семья Ковалевых приехала за диким луком, это любимая приправа жителей Якутии. Говорят, его ценят за уникальный вкус, добавляют во все соленые блюда (ну почти). Поэтому стараются заготовить на год вперед.

Только высадились на острове, слышат – кто-то пищит. Пошли на звук, он шел из густой травы. Развели ее руками, ахнули: перед ними был крошечный косуленок. Позвали тихо-тихо, чтобы не напугать: «Малыш, иди к нам! Кто тут такой хорооооший?»

Услышав ласковый голос, тот встрепенулся. Но не смог сделать ни шагу – подкосились ножки. Только пискнул в ответ – еле слышно. Было видно: детеныш совсем без сил.

Поначалу подумали, мать вот-вот должна вернуться. Поэтому решили оставить олененка в покое. Однако остров совсем небольшой – обошли его весь, но никого больше не обнаружили. Между тем наступил вечер, надо уезжать. А косуленок продолжать звать маму – жалобно, почти безнадежно.

- Получается, детеныш кричал несколько часов. А так быть не должно, - рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» инструктор парка «Зоополис» Иоанн Павлов. – В любой момент его писк мог привлечь хищных птиц или животных, и тогда все… Скорее всего, с матерью что-то случилось. Пройти мимо было бы неверно, и тогда позвонили нам.

Выкармливали из шприца

Вскоре найденыша, который слабел с каждой минутой, уже везли в Якутск. Когда осмотрели, поняли: это совсем еще дите, от роду дня три-четыре, даже пуповина еще не отсохла.

Ходить не мог, плюс был обезвожен. Неизвестно, сколько провел один под палящим солнцем. Не умел даже нормально глотать. Если бы не люди, шансов выжить у крохи не было бы.

- Когда его привезли к нам, пришлось ставить капельницу, - продолжает Иоанн Павлов. - К тому же мы поили молоком из шприца. Но он так ослаб, что мог выпить лишь две чайных ложки молока. Кстати, мы брали козье. Оно подходит всем животным.

Выхаживали, как ребенка, и получилось. Сейчас Кайсо (именно такое имя дала олененку семья, что его спасла) девять дней. Он уже охотно ест из бутылочки с соской, молоко распробовал – понравилось, еще как! Пьет каждые два-три часа, набирается сил. Скоро будут давать листья салата, фрукты и овощи. И к осени малыш подрастет – станет, как взрослый.

Шанс дали люди

- После того, как наш зоопарк поделился историей Кайсо, в соцсетях пошла критика: зачем его вообще забрали? – делится инструктор «Зоополиса». – Тогда как нужно понимать: когда косуля рожает, она спокойно оставляет малыша в высокой траве. Потому что он не пахнет, потовые железы ничего не вырабатывают. И в траве детеныш в безопасности - в том числе из-за пятнышек на шерсти, это нужно для маскировки. За целый день мать подходит покормить его раза три-четыре. Но тут этого не было.

Косуленок явно оказался в беде – плакал не переставая. Был один долго, терял силы. Что случилось с его матерью, загадка. Может, несчастный случай, может, просто оставила детеныша, это тоже бывает. Так или иначе если бы не вмешались люди, Кайсо вряд ли бы уцелел.

Ласковый и нежный

- Теперь он живет у нас – в зоопарке, - улыбается Иоанн Павлов. – Ласковый – это что-то! Мы поселили его в большом вольере рядом с кроликами. Так что он делает? Ложится, они собираются вокруг, и косуленок начинает вылизывать ушастых. А потерянную мать он нашел в человеке. На ночь мы забираем его к себе - по очереди. У меня ночевал тоже. Представляете, спит рядом на кровати. «Целуется» - облизывает руки, лицо. Сама нежность! (смеется).

На улицу выводим его на шлейке или чаще выносим на руках. А то может увязаться за любым прохожим, принять за маму. Дома же он постоянно старается держать тебя в поле зрения. Уйдешь в другую комнату, сразу же начинает пищать, как игрушка. Да так жалобно. Бежит за тобой, ищет.

Оставшегося без мамы косуленка спасли люди. Фото: парк "Зоополис" (Якутск).

А, когда попадает в незнакомое место, давай волноваться. Но погладишь его – успокоится и засыпает. Удивительно: это абсолютное доверие к человеку. Считает его родным. Когда подрастет, мы хотим отдать его в большой зоопарк, там более подходящие условия. И есть компания – другие косули.

К слову, на имя косуленок не откликается, такое вряд ли возможно. И хотя он Кайсо, мы в своем кругу называем его Бемби, а как иначе? (улыбается).