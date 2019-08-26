Отчаянно звала на помощь: туристы на Мане спасли привязанную на скале собаку

Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй», организованная компанией Красноярскэнергосбыт, проходит на Мане с 2012 года и каждый год ее итогом становятся сотни мешков мусора и чистые берега. Но спасательная операция случилась впервые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/728017" frameborder="0"></iframe> Три мертвых и одна живая: туристы на Мане спасли привязанную на скале собаку.

Собаку спасла собака

В акции участвуют два плота и несколько моторных лодок, снующих от одной стоянки к другой в поисках оставленного туристами мусора. На этот раз взяли с собой еще и четырех собак. И вот одна из них, дворняга Рекс, и сыграла ключевую роль в истории спасения.

Рекс начал лаять и все обратили внимание на ответ откуда-то с вершины скалы. Это был лай, вой, отчаянный визг. Причалили, но неудачно, подобраться к скале на большом и неповоротливом плоту не получилось. Вызвали лодку. Маневренная и быстрая она отправились на поиски. Тоже причаливали к берегу несколько раз в разных местах – не сразу поняли, откуда именно доносится собачий лай.

- Наверное, она привязана, иначе бы уже прибежала, - на плоту начали рождаться версии.

- Или с хозяином что-то случилось, она не уходит, а зовет к себе - еще один вариант.

- Может, в капкан попала, - еще одно предположение.

Фото из личного архива Геннадия Белова

Но действительность оказалась страшнее.

Рассказывает спаситель собаки, Геннадий Белов, участник акции «оБЕРЕГАй», волонтер из рыболовецкого клуба «Тугун»:

- Собака лаяла на вершине скалы, куда мы сначала полезли вдвоем. Но примерно на середине пути я попросил Андрея остаться на случай, если я сорвусь и мне понадобится помощь. На самом верху скалы я увидел останки трех собак и одну живую. Все они были привязаны одинаковой стальной проволокой одинаковыми узлами – это все сделал один человек. Причем, хозяин. Потому что собаки явно пришли сюда сами, чужой человек их сюда не затащит.

Проволока была завязана на удавку, чтобы собака сама себя душила. Все вокруг погрызено и перерыто – каждая пыталась спастись, но повезло только этому рыжему псу. Он милый и добрый, радовался, прыгал, как мог. Когда я взял его на руки, он облизал лицо, прижался ко мне, не хотел идти сам, боялся. А я думал о том, как я буду спускаться с собакой на руках. Но тут прибежал Рекс – он нашел более пологий и безопасный путь и я пошел за ним следом. Так мы все и спустились.

Более пологий и безопасный путь спуска показал Рекс! Фото из личного архива Геннадия Белова.

В лодке он начал вылизывать воду, мы его напоили, никогда не видел, чтобы собаки так пили: он не лакал, а как-то гавкал в чашке с водой. Потом отвезли собаку на плот и дали немножко еды. И заехали на заимку в километре от той скалы, на которой оставляют животных на смерть. Там много собак и в вольерах, и бегающих по территории. Мы спросили, не теряли ли они собаку и получили ответ: да, пару дней назад потеряли рыжего щенка. Видимо, хозяин заимки подумал, что собака как-то освободилась и бегает по берегу. На самом деле, пес сидел на удавке минимум неделю и лаял и выл так, что мы слышали сквозь шум мотора, и он в километре наверняка тоже слышал. Я сказал, что мы его отвязали и забрали. Он требовал вернуть собаку.

- Как вы думаете, в чем причина такого бесчеловечного поступка?

- Я не могу даже представить, зачем так делать. Использовать собаку как наживку? На такую скалу ни один зверь не полезет. Она неспособная к охоте? Она еще маленькая, себя не проявила. И охотники стреляют таких собак, никто не мучает. У меня нет версий, зачем это делать. Тем, более, постоянно. Это я только маленький пятачок видел, по сторонам не ходил, возможно, там еще больше собак.

У меня деды и отец охотники, я вырос среди щенков и собак, очень их люблю и даже родился в год Собаки! И сейчас чувствую себя ответственным за судьбу этого щенка, но взять не могу. У меня уже есть две, и в городской квартире ему будет плохо. Попрошу родителей забрать найденыша, у них частный дом, думаю, они согласятся. Собака умная, уже слушается меня, делает, что скажу. Это лайка, у него разрывы на деснах, разноцветные пятнышки на подушках – это признаки хорошей собаки.

- Я был в этой лодке и поднимался на эту гору. Было очень страшно, могли упасть камни, можно было скатиться вниз, и взрослые сказали остановиться, - рассказывает участник спасательной операции школьник Даниил Гончаренко. – Когда собака перестала лаять, я понял, что дядя Гена ее нашел. Она вела себя спокойно, в лодке ее все гладили, мы все вместе придумали имя, Счастливчик, Лаки, потому что он выжил, его спасли.

- У тебя есть свои собаки?

- Есть свои дворняга и лайка, Диана и Цыган.

- Ты можешь себе представить, что можно отвести Диану и Цыгана в лес и привязать к дереву?

- Это невозможно. Я бы не смог жить после этого, мне было бы стыдно перед Богом. Я очень рад, что мы спасли Лаки.

Фото из личного архива Геннадия Белова

Место и время убийства собак выбраны неслучайно

Декорации для бесчеловечного спектакля выбраны идеально. Скала отделена островом от основного русла, по которому идут плоты и лодки. И не каждый пойдет против течения, чтобы пристать к узкому берегу с высокой травой и посмотреть, кто там лает.

Время тоже выбрано неслучайно: конец августа, конец сезона на Мане. Турфирмы уже завершили сплавы, остались немногочисленные рыбаки-одиночки да мажоры на мощных моторках, которые не услышат крика о помощи.

Лаки и в самом деле счастливчик. Не будь Рекса на борту, не завяжись собачьи «переговоры», и мы все тоже не обратили бы внимания на собачий лай, ну мало ли кто там по лесу бродит? Но все сошлось в собачьей судьбе, и с этого дня, 24 августа, у спасенной собаки началась совсем другая жизнь, без предательства и жестокости.

В лодку найденыш пошел спокойно и потом уже не отходил от своего спасителя.Фото из личного архива Геннадия Белова.

Лаки останется со своим спасителем

После каждого чудесного спасения появляется главный вопрос: а что дальше? Куда девать собаку?

В команде «Оберегайки» нашлись два человека, которые держат частные собачьи приюты (за свой счет, ни к кому не обращаясь за помощью) и ветеринар.

- Уши и глаза чистые, собака здорова и даже не сильно истощена, - сказала после осмотра ветеринар Энита Пушкарева. - На 90% это западносибирская лайка. Она очень быстро освоилась в большом коллективе, начала охранять плот и своего спасителя, это значит, что она хочет быть нужной, полезной, заработать свой хлеб.

Спаситель Геннадий Белов, ветеринар Энита Пушкарева, участник спасоперации Даниил Гончаренко с папой - и в центре, конечно, Лаки.

На время Лаки забрал в свой приют Анатолий. А спаситель, Геннадий Белов, как только появилась сотовая связь, позвонил родителям и те тут же согласились взять собаку в свой дом. Некоторое время она побудет в приюте, поживет в вольере, и как только появится возможность доставить Лаки в Кежемский район, а это 12 часов пути от Красноярска, она поедет домой.

В лодке у Геннадия три собаки, две малышки почти незаметны! Фото из личного архива Геннадия Белова

Кстати, в двух частных приютах, в одном из которых сейчас находится Лаки, живут около 40 собак, им нужны и новые хозяева, и помощь. Все желающие помочь или взять питомца, звоните мне, Татьяна Ароновой, 8-9620679094.

От автора

Эти люди среди нас. Они неулыбчивы или слывут добродушными соседями. Они прекрасные специалисты или запойные пьяницы. Они разные, но едины в том, что спокойно приводят собаку в лес, выбирая затаенное место, и привязывают животину, которая лижет им руки, удавкой к дереву. А потом с аппетитом кушают и сладко спят. И они никогда не признаются в своей бессмысленной жестокости. Эти люди среди нас. Как их узнать? Как отличить? Как наказать?

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