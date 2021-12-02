В Хакасии бабушка пыталась зарезать двухлетнего внука

Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Усть-Абакан, Хакасия, 46-летняя женщина, пыталась по пьяни зарезать своего двухлетнего внука. Как сообщает СК, бабушка нанесла множественные ножевые ранения в лицо, шею и грудную клетку. К счастью, малыш выжил, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Жуткое покушение на убийство произошло 13 ноября 2021 года. В тот день родители мальчишки были на работе и оставили сына под присмотром бабушки. Но женщина вместо того, чтобы следить за малышом, напилась. Что послужило причиной агрессии – пока неизвестно. Но жительница Хакасии схватила кухонный нож и стала бить им двухлетнего ребенка. Удары пришлись в лицо, шею и грудную клетку.

Завершить начатое пьяной женщине не удалось – благодаря старшей дочери вмешались соседи. Когда бабушка кинулась с ножом на малыша, то его сестренка побежала за взрослыми. Они отбили мальчишку у разъяренной соседки и передали его в руки врачей. Ребенка госпитализировали, оказали ему необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

На данный момент известно, что у пострадавшего малыша была неблагополучная семья: его родители неоднократно привлекались к административной ответственности, а мама мальчика постоянно бросала его с пьянствующей бабушкой и не хотела участвовать в его воспитании.

Следствие выяснило, что органам опеки было известно о происходящем в семье, но они бездействовали.

После случившегося в отношении 46-летней женщины было заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Бабушку двухлетнего мальчика арестовали, сейчас она находится в СИЗО. Также СК возбудил уголовное дело по статье «халатность» в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства.

Расследование продолжается.

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