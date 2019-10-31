100%-ный ожог тела. В Хакасии начался суд над супругами, которые заживо сожгли внука

Бабушка и дедушка из деревни Харой Таштыпского района Хакасии заживо сожгли в печке собственного внука… Накануне, 30 октября, в Верховном суде Республике начался суд над супругами.

Напомним, чудовищный случай произошел в январе нынешнего года. Мать 11-месячного Максимки уехала в райцентр по делам. Присмотреть за малышом попросила родителей. Но у тех, как видно, были другие планы. Бабушка и дедушка (которым, кстати, только 43 и 48 лет, соответственно) весь день распивали спиртное.

Между тем оставшись без мамы, Максимка начал плакать. Не унимался долго. В конце концов, его хныканье стало раздражать бабку с дедом, а потом и привело в ярость. В какой-то момент Жанна Миягашева накинулась на внука: вцепилась в шею. Душила до тех пор, пока он не замолчал, перестал шевелиться. А потом дед Саша кинул внука в топку печи. Максимка был еще жив.

- Причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом, а также воздействие температур, - прокомментировал старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Хакасии Максим Родионов. – 100%-ный ожог тела.

Мать Максимки вне себя от горя. Фото: стоп-кадр РТС.

Обугленное тельце ребенка обнаружил его дядя. Пришел утром, заглянул в печку и обомлел. Затем была полиция, следователи, экспертизы… А что же бабка с дедом?

По данным наших коллег из «Республиканской телевизионной сети», и на допросах в ходе следствия, и во время процесса вину свою они не признали. Запираются, каждый пытается топить друг друга. «Это все он!» - заявляет бабка. – Внука убила жена, - уверяет дед. – Я вообще без сознания был, ударился головой о березу.

Супругов обвиняют в убийстве несовершеннолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, группой лиц, причем с особой жестокостью. Наказание – вплоть до пожизненного (правда, женщинам у нас его не назначают). А жаль, согласитесь?

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

За помощь в подготовке публикации благодарим «Республиканскую телевизионную сеть».

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