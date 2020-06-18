В Хакасии освободили мужчину, который заживо сжег в печи внука

Невероятно, но случилось… В Хакасии мужчина заживо сжег в печи собственного внука, получил за это 15 лет строгого режима и… вышел спустя полгода после оглашения приговора.

О неожиданном повороте потрясшего многих дела рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе Верховного суда Республики. Напомним, как все было.

Жанна и Александр М. из деревни Харой Таштыпского района учинили зверскую расправу над своим 11-месячным внуком Максимкой. Январь 2019 года. Мать малыша собралась в райцентр по делам. Присмотреть за сыном попросила родителей. Но, как только вышла за порог, бабушка и дедушка (которым, кстати, только 43 и 48 лет, соответственно) принялись распивать спиртное. «Употребляли» несколько часов.

А Максимка, оставшись без внимания, начал хныкать. Не унимался долго. В конце концов, его плач стал раздражать бабку с дедом, а потом привел в ярость. В какой-то момент Жанна накинулась на внука: вцепилась в шею. Душила до тех пор, пока он не замолчал, перестал шевелиться. А затем дед Саша кинул внука в топку печи.

- Причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом, а также воздействие температур, - комментировал тогда старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Хакасии Максим Родионов. – 100%-ный ожог тела.

Обугленное тело ребенка обнаружил его дядя. Пришел утром, заглянул в печку и побелел. Потом была полиция, следователи, экспертизы, суд…

На допросах и заседаниях суда бабка с дедом вину не признавали. Отпирались, каждый валил на другого. «Это он! – уверяла женщина». «Да вы что?! Жена виновата. Я вообще без сознания был, ударился головой о березу» - клялся супруг.

Мать Максимки. Фото: стоп-кадр РТС.

В январе 2020 года убийцам внука вынесли приговор: бабке Жанне 9 лет, а деду Саше – 15 строгого режима. На суде он был как не в себе: просил дочь, которую лишил сына, принести ему покурить. Умолял отпустить…

И, как оказалось, умолил. Только что пришла шокирующая новость: суд апелляционной инстанции пошел навстречу. Обвинение переквалифицировали, признав мужчину виновным… в убийстве по неосторожности. Как такое возможно?

Деда действительно освободили. Вместо 15 лет строгого режима дали... полтора года общего. А в СИЗО считается один день за полтора. Получается, наказание свое он уже отбыл. Но почему?

Как выяснилось, ранее в Верховном суде Хакасии посчитали, что он пошел на убийство умышленно. Зная, что ребенок жив. А в суде второй инстанции решили, это не доказано.

- Мужчина полагал, что ребенок мертв ввиду удушения его женой, и совершил это действие, чтобы скрыть следы преступления, - пояснила «Комсомольской правде – Красноярск» пресс-секретарь Верховного Суда Республики Хакасия Елена Аторкина. – Именно такую версию принял во внимание суд апелляционной инстанции. Приговор вступил в законную силу.

Так что дедушка уже на свободе. А его жена в колонии, для нее ничего не изменилось. Предварительно известно, с таким решением суда не согласилась прокуратура. Поэтому будет подавать кассацию, добиваться более строгого приговора убийце внука.

За помощь в подготовке публикации благодарим «Республиканскую телевизионную сеть».