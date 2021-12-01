На север Красноярского края вылетел вертолет со спасателями на поиски пропавших в Игарке охотников

На север Красноярского края вылетел вертолет со спасателями на поиски шести пропавших в Игарке охотников Фото: Мария ЛЕНЦ

На север Красноярского края вылетел вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту. Они присоединятся к поискам шестерых человек, пропавших 27 и 29 ноября. Напомним, что сначала четверо товарищей выехали из Игарки на охоту в избушку, которая находилась в 40 километрах выше по Енисею. Должны были вернуться на другой день, но этого не случилось.

Тогда на их поиски выехали друзья – семь человек на снегоходах. И произошла трагедия: двое мужчин 20 и 25 лет выехали на неокрепший лед Енисея и провалились. Спасти их не удалось. Оставшиеся пять человек вернулись в город и сообщили о случившемся. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального МЧС:

- В настоящее время местонахождение всех шестерых неизвестно. Поисками занимались краевые спасатели (КГКУ «Спасатель», полиция, СК и два сотрудника МЧС). По заявке администрации Туруханского района на проведение поисково-спасательных работ привлекался борт Ми-8 авиакомпании «Ю-тэйр». По результатам облета обнаружены следы снегоходов, уходящие в промоину на реки Енисей, в которую предположительно провалились на снегоходах жители Игарки. Так же, была обследована охотничья изба, установлены следы пребывания 4 охотников, сами охотники не обнаружены. 30 ноября в ходе проведения поисковых работ в пойме на дне реки Енисей обнаружены 2 снегохода.

Как только красноярский вертолет со спасателями прибудет в Игарку, там скоординируются по планам поисковых работ. С собой везут специальное оборудование для погружения под лед. Многое зависит и от погоды. Сейчас там морозно, до минус 25-30 градусов. Вероятность что охотники где-то сидят в сторожке, равна нулю, там обследовали каждый уголок. Каких-то признаков, указывающих на криминал, нет. В Енисее сильное течение, плюс огромная акватория.

Добавим, что тела еще не нашли, а администрация Игарки объявила 2 декабря днем траура по двум мужчинам, которые ушли под лед на снегоходах. В этот день будут приспущены государственные флаги и отменены культурные мероприятия и спортивные соревнования. Также местные власти предупредили жителей быть предельно осторожными во время охотничьих выездов из города.

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