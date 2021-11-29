Четверо рыбаков пропали в тайге на севере Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

В окрестностях Игарки на севере Красноярского края пропали 4 мужчины. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, их ищут с помощью авиатехники.

27 ноября компания из четырех мужчин отправилась из Игарки в избушку, которая находилась в 40 км от города вверх по Енисею на рыбалку. Вернуться они должны были вечером 28 ноября. И действительно, один из мужчин позвонил супруге и сообщил, что скоро приедет домой. Это был их последний разговор на сегодняшний день.

Ни к полуночи, ни утром 29 ноября никто из компании в город не вернулся. Телефон мужчин недоступны. Женщина обратилась в полицию, которая сразу же взялась за поиски пропавших. 28 ноября температура в Игарке составляла -18 градусов днем и -23 градуса ночью, а за городом еще ниже. 29 ноября в Игарке похолодало до -27 градусов.

- В настоящее время на поиски мужчин задействованы сотрудники ОМВД России по Туруханскому району. Привлечена авиатехника, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Но трагедией закончились поиски мужчин, которые организовали друзья пропавших. Семеро жителей Игарки отправили искать товарищей на снегоходах. Но назад вернулись не все. Двое молодых людей 20 и 35 лет выехали на неокрепший лед Енисея и провалились. Спасти их не удалось. Остальные же не пострадали и вернулись домой. Полиция собрала материалы и передала дело в Следственный комитет.

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