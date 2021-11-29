В Игарке двое мужчин погибли на поисках свои друзей, потерявшихся в тайге. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Игарке на севере Красноярского края двое мужчин 20 и 35 лет погибли на поисках своих друзей, потерявшихся в тайге. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, они выехали на лед на снегоходах.

Напомним, что сейчас полицейские и спасатели разыскивают компанию из четырех мужчин, которые пропали на рыбалке в 40 километрах от Игарки.

Как сообщают в полиции, после того, как стало известно об исчезновении рыбаков, их друзья отправились на собственные поиски. Семеро мужчин сели на снегоходы и поехали по тому же маршруту. Однако двое парней – 20 и 35 лет выехали на неокрепший лед Енисея и провалились. Спасти их не удалось. Остальные пять человек вернулись домой, они не пострадали.

В МВД по Красноярскому краю добавили, что материалы по гибели двух мужчин собраны и переданы в Следственный комитет.

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27 ноября компания из четырех мужчин отправилась из Игарки в избушку, которая находилась в 40 км от города вверх по Енисею на рыбалку. Вернуться они должны были вечером 28 ноября. И действительно, один из мужчин позвонил супруге и сообщил, что скоро приедет домой. Это был их последний разговор на сегодняшний день. (подробнее)