«Саня, на меня напал медведь, поломал немного»: в Красноярском крае раненый охотник спасся благодаря оставленной записке

В этой избушке Сергей ждал помощи. Фото: МВД по Красноярскому краю

Невероятная история спасения случилась в Красноярском крае, а именно – в Богучанском районе.

Скажем сразу - вопросов по ней еще очень много, сам герой находится в шоке, и подробностей не может рассказать. Но даже то, что уже известно - сюжет для фильма.

58-летний охотник Сергей отправился на промысел. В конце октября он ставил капканы на соболя и уже возвращался в охотничью избу, но тут случилось то, чего в конце октября ждешь меньше всего. Прямо из домика вышел "новый" хозяин - медведь. Увидев хищника, собаки отчаянно залаяли, и спасли этим хозяину жизнь - медведь отступил. Но перед этим успел мощно махнуть лапой (по другой версии, толкнул, убегая, всей мощью на полном ходу) - и человека "поломал"...

Компанию Сергею составляли собаки. Фото: МВД по Красноярскому краю

Придя в себя, мужчина понял, что дела его плохи. Травмы оказались серьезными – он не мог даже встать на ноги, не то, что ходить. А вокруг – ничего, только тайга и снег. Повезло лишь с погодой, в конце октября в Богучанском районе было около -3-6 градусов днем, что для тех краев показатель весьма высокий однако в тайге, само собой, температура ниже, и ощущается холод тяжелее, но лучше уж так, чем -30 (район этот приравнен к Крайнему северу. Это край лесодобытчиков, охотников и вахтовиков. Жизнь тут суровая, а природа дружелюбием не отличалась никогда, как и климат. Уже в октябре температура может достигать – 20 градусов).

Оценив свои шансы, Сергей понял, что выход только один – ползти! Он знал, что в нескольких километрах стоит избушка его приятеля. Туда и направился. Удивительно, но сибиряк, по смертельно опасной для раненого человека тайге, добрался до домика товарища, но его там не обнаружил. Тогда он решил оставить записку:

- Саня, на меня напал медведь! Поломал немного. Ходить не могу. 4 км иду, 8 часов, до связи не дотяну. Позвони Толяну, пусть он вывозит, а то я сдохну здесь. Мне с каждым днем все хуже становится, - написал Сергей.

Письмо раненого охотника другу. Предоставлено: МВД по Красноярскому краю

Сообщил, что ждать будет в избушке, и датировал письмо 31 октября. Почему не остался ждать тут? В этой избушке не было еды, дров, - а у него остались продукты, вода - вот и пришлось возвращаться. А дальше - не менее поразительно!

Ждать помощи Сергею пришлось почти три недели! Приятель Саня вернулся в избу лишь 19 ноября, он прочитал записку и тут же вызвал подмогу – МВД и МЧС. На этом приключения богучанского Выжившего закончились. Уже на следующий день за ним выехали спасатели и полицейские, которые и доставили его в районный центр.

- Мужчине на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в районный центр. В настоящее время жизни и здоровью охотника ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Родственники же Сергея не искали. В Сибири охотники могут жить в тайге месяц, а то и больше. Естественно, связь в лесу так же доступна далеко не везде. Они искренне думали, что он продолжает промысел, ведь охотник он опытный, бывалый. Но дикая природа иногда преподносит сюрпризы.

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