Как раненый медведем охотник из Красноярского края выживал три недели в тайге, ожидая помощи. Фото: МВД по Красноярскому краю

История охотника из Богучанского района Красноярского края поражает воображение. 58-летний мужчина отправился на охоту в тайгу, но в какой-то момент все пошло не по плану. На него напал медведь, забредший в охотничью избушку, а отбившись от хозяина леса, Сергею пришлось преодолеть 8 километров – 4 до домика своего приятеля Александра, и 4 обратно.

В избушке Сергей оставил послание для друга, в котором написал, что ранен медведем, не может ходить, и чувствует себя плохо. Мы вышли на связь тем самым Саней из письма и спросили, как все было на самом деле:

- Я вернулся в эту избушку, когда охота закончилась – из соседнего зимовья. Вижу – там записка, сначала даже не поверил. Отправился туда, где связь есть, позвонил приятелю Сергея, который и привозил его на охоту, но тот сказал, что находится в Красноярске и ничем помочь не может. Тогда уже вызвал полицию и МЧС. Он еще не растерялся, содрал обои в избушке и на них написал.

То самое письмо. Предоставлено МВД по Красноярскому краю

Далее Александр рассказывает, что вместе со спасателями отправился к зимовью Сергея. «В такие моменты, - говорит, - ничего хорошего не ожидаешь», но с охотником к всеобщему удивлению все было в порядке:

- Он был в норме. Сам ходил, готовил кушать, когда мы пришли. Говорит, мол, пытался потом еще выйти к людям другим ходом, но устал и вернулся. Сам себя перевязал, сам себя вылечил. Только, рассказывал, что видимо, два ребра ему медведь сломал, а так – ничего страшного, - говорит Александр.

Сейчас, по словам охотника, с Сергеем все в порядке, он в хорошей и физической и моральной форме. Единственное, что беспокоит богучанского Выжившего – что хорошо поохотиться не удалось и, техника сломалась:

- С ним все в норме. Да, переживает, но не из-за всякой мистики тайги, а по нашим местным вопросам. Говорит, вот жалко, что охота сорвалась, да еще и «Буран» утопил где-то, а новый-то больше 200 тысяч стоит, - делится Александр.

О дальнейших планах приятель не рассказывал. Вообще, по словам Александра, Сергей не самый открытый человек:

- Да чего, родственников у него тут близких нет, живет в Богучанах. Из тех с кем общается более менее – я, да тот приятель, что его на охоту привозил.

Но, отметим, что три недели выжить в суровой сибирской тайге под силу не каждому. Охотничий сезон далеко не последний, а вот жизнь у нас только одна. И волю к жизни Сергей продемонстрировал в полной мере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Саня, на меня напал медведь, поломал немного»: в Красноярском крае раненый охотник спасся благодаря оставленной записке

58-летний охотник Сергей отправился на промысел. В конце октября он ставил капканы на соболя и уже возвращался в охотничью избу, но тут случилось то, чего в конце октября ждешь меньше всего. Прямо из домика вышел "новый" хозяин - медведь. (подробнее)