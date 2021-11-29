«Больные с диабетом должны первыми идти на прививку»: врач-эндокринолог рассказала о причинах высокой смертности от COVID-19

Фото: Мария ЛЕНЦ

Обратите внимание на статистику смертности от коронавируса и его последствий в Красноярском крае за последние недели. Заболевших – в среднем по 700 новых случаев в день, погибают – по 28 – 35 человек. С начала пандемии в крае умерло, по официальным данным, около 7,3 тысяч. Все эти люди сегодня потенциально могли бы жить. Это не страшилки, а реальность. По статистике одной из самых частных причин летального исхода пациентов с ковидом в мире является наличие у них сахарного диабета и ожирения.

Врач-эндокринолог Елена Крижановская рассказывает о причинно-следственной связи и что делать пациентам, чтобы не пришлось совмещать борьбу с этими двумя опасными недугами.

Елена Крижановская, врач эндокринолог Фото: из личного архива

И чаще, и тяжелее

- Больные эндокринными заболеваниями также часто рискуют заразиться ковидом, как все остальные. Но тяжесть заболевания у людей с ожирением и сахарным диабетом более выражена - рассказывает Елена Владимировна. – В жировой ткани вырабатываются биологически активные вещества, которые называются цитокинами. Чем больше жировой ткани, тем выше содержание цитокинов и тем выше риск развития цитокинового шторма, который может привести к летальному исходу.

Если без подробностей (сложных для людей без медицинского образования), то цитокиновый шторм – это острое осложнение при ковиде, процесс, угрожающий жизни.

Это первое. И второе: больные с ковидной пневмонией должны лежать на животе. В такой позиции у них хорошо вентилируется базальный (нижний) отдел легких. Это спасает от сильного кашля. Представьте себе человека весом в 100 кг, который должен лежать на животе, особенно женщину с пышной грудью. И это не несколько дней, а недели - ведь диабетики проводят в ковидной пульмонологии больше времени, потому что лечение сложнее и осложнений больше.

Должны быть впереди остальных

- Если честно, когда началась пандемия, когда более-менее выяснилась природа новой коронавирусной инфекции и сформировалась информация о группах риска, эндокринологи ждали: вот сейчас все диабетики пройдут к ним, чтобы получить дополнительную консультацию, провести медицинские осмотры. Что попросят совета еще и еще раз, как им уберечь себя от коронавируса, - рассказывает наша собеседница Елена Крижановская. – Но, к сожалению, этого не произошло. Добрая половина больных как тогда не имела хорошей компенсации диабета, так и сейчас не имеет. А в условиях, когда диабет декомпенсирован и больной живет с высоким сахаром, у него подавлен иммунитет, иммунная система неадекватно реагирует на вирусы. Течение диабета еще тяжелее, летальные исходы короновирусной инфекции еще чаще.

Хочется понять, почему пациенты с повышенным уровнем сахара не боятся этого? По статистике сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти, наряду с атеросклерозом и онкологическими заболеваниями. Почему рак люди воспринимают, как приговор, а к диабету такое «прохладное» отношение?

По словам Елены Владимировны, сегодня все врачи, которые работают в ковидных госпиталях, становятся эндокринологами. Сама инфекция приводит к гипергликемии плюс назначаемые препараты дексаметазона и преднизолона, купирующие воспалительный процесс, приводят к повышению уровня сахара в крови. Они назначаются по жизненным показаниям. Поэтому врачами для компенсации диабета назначаются инъекции инсулина. Эта терапия зачастую продолжается после выписки.

Непоставленный диагноз

Многие больные до того, как заразиться ковидом, даже не подозревают, что у них диабет. Ведь на начальной стадии клиническая картина отсутствует: нет типичных симптомов, таких, как жажда или обильное мочеиспускание. К врачам такие пациенты ранее не обращались, диагноз им никто не ставил. При поступлении в ковидный госпиталь у пациентов всегда исследуют специфический показатель - гликозилированный гемоглобин. Это гемоглобин, соединенный с глюкозой. Вот тут и выясняются скрытые болезни.

- Именно пандемия ковида поспособствовала выявлению новых диабетиков, - подтверждает врач-эндокринолог. – И не только пандемия. В ноябре у нас традиционно проходят Дни диабета. Мы призываем людей исследовать кровь на уровень глюкозы. Каждый год в ноябре у нас самый большой процент выявлений пациентов, которые жили и не знали наличии у них сахарного диабета.

Вакцинация: привиться или бояться

Повторяем, самая высокая смертность от ковида в мире – среди больных сахарным диабетом. Поэтому больные с диабетом 1 и 2 типа должны быть первыми в очереди на вакцинацию, только она может обеспечить им иммунную защиту.

- Что касается заболеваний щитовидной железы, мы сегодня руководствуемся рекомендациями Европейской тиреоидологической ассоциации. Согласно им, все больные с заболеваниями щитовидной железы не имеют противопоказания к вакцинации. По медицинским показаниям вакцинация может быть отложена на 1 – 2 месяца, но никак не противопоказана. За это время пациенту назначается терапия, нормализующая уровень гормонов щитовидной железы, затем – прививка.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Елена Владимировна поясняет, что аутоиммунные заболевания часто лечатся либо иммунодепрессантами, либо системными глюкокортикостероидами. В период активной терапии иммунитет снижается и поэтому вакцинация неэффективна.

От ковида излечились, дальше что?

И тут мы переходим к необходимости диспансеризации. Об этом нам сказал ранее врач-ревматолог, об этом сейчас говорит врач-эндокринолог. Обратимся к специалистам других направлений и услышим то же самое: всем, переболевшим ковидом, нужно пройти углубленную диспансеризацию. Постковидный синдром еще до конца не изучен, а последствия могут доставить пациенту много самых разных проблем, дать толчок к интенсивному развитию серьезных заболеваний, ранее ничем себя не проявляющих.

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. В нее входит рентген легких, исследование показателей крови, исследование функций внешнего дыхания. Далее врач-терапевт определяет: есть ли последствия ковида у пациентов или нет. И в зависимости направляет к необходимым специалистам. Переболевшего очень тяжелой формой ковида, как правило, не нужно уговаривать обследоваться – второй раз возвращаться в инфекционный госпиталь под кислород и капельницы едва ли им захочется.

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После того как переболел ковидом, кажется: все, самое страшное позади, антитела есть – их как минимум на полгода хватит, так что можно расслабиться. Но у многих проявляются последствия, которые коронавирусная инфекция оставляет в организме. И потеря обоняния в этом списке кажется наименьшим злом. После ковида могут обостриться хронические заболевания, которые значительно ухудшат качество жизни человека. В частности, ревматические заболевания. Поговорить о них мы пригласили главного внештатного ревматолога края, проректора Красноярского медицинского университета Павла Анатольевича Шестерню. (подробнее)

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