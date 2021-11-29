«Больные с диабетом должны первыми идти на прививку»: врач-эндокринолог рассказала о причинах высокой смертности от COVID-19

Фото: Мария ЛЕНЦ
Обратите внимание на статистику смертности от коронавируса и его последствий в Красноярском крае за последние недели. Заболевших – в среднем по 700 новых случаев в день, погибают – по 28 – 35 человек. С начала пандемии в крае умерло, по официальным данным, около 7,3 тысяч. Все эти люди сегодня потенциально могли бы жить. Это не страшилки, а реальность. По статистике одной из самых частных причин летального исхода пациентов с ковидом в мире является наличие у них сахарного диабета и ожирения.
Врач-эндокринолог Елена Крижановская рассказывает о причинно-следственной связи и что делать пациентам, чтобы не пришлось совмещать борьбу с этими двумя опасными недугами.
Елена Крижановская, врач эндокринолог
Фото: из личного архива
- Больные эндокринными заболеваниями также часто рискуют заразиться ковидом, как все остальные. Но тяжесть заболевания у людей с ожирением и сахарным диабетом более выражена - рассказывает Елена Владимировна. – В жировой ткани вырабатываются биологически активные вещества, которые называются цитокинами. Чем больше жировой ткани, тем выше содержание цитокинов и тем выше риск развития цитокинового шторма, который может привести к летальному исходу.
Если без подробностей (сложных для людей без медицинского образования), то цитокиновый шторм – это острое осложнение при ковиде, процесс, угрожающий жизни.
Это первое. И второе: больные с ковидной пневмонией должны лежать на животе. В такой позиции у них хорошо вентилируется базальный (нижний) отдел легких. Это спасает от сильного кашля. Представьте себе человека весом в 100 кг, который должен лежать на животе, особенно женщину с пышной грудью. И это не несколько дней, а недели - ведь диабетики проводят в ковидной пульмонологии больше времени, потому что лечение сложнее и осложнений больше.
- Если честно, когда началась пандемия, когда более-менее выяснилась природа новой коронавирусной инфекции и сформировалась информация о группах риска, эндокринологи ждали: вот сейчас все диабетики пройдут к ним, чтобы получить дополнительную консультацию, провести медицинские осмотры. Что попросят совета еще и еще раз, как им уберечь себя от коронавируса, - рассказывает наша собеседница Елена Крижановская. – Но, к сожалению, этого не произошло. Добрая половина больных как тогда не имела хорошей компенсации диабета, так и сейчас не имеет. А в условиях, когда диабет декомпенсирован и больной живет с высоким сахаром, у него подавлен иммунитет, иммунная система неадекватно реагирует на вирусы. Течение диабета еще тяжелее, летальные исходы короновирусной инфекции еще чаще.
Хочется понять, почему пациенты с повышенным уровнем сахара не боятся этого? По статистике сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти, наряду с атеросклерозом и онкологическими заболеваниями. Почему рак люди воспринимают, как приговор, а к диабету такое «прохладное» отношение?
По словам Елены Владимировны, сегодня все врачи, которые работают в ковидных госпиталях, становятся эндокринологами. Сама инфекция приводит к гипергликемии плюс назначаемые препараты дексаметазона и преднизолона, купирующие воспалительный процесс, приводят к повышению уровня сахара в крови. Они назначаются по жизненным показаниям. Поэтому врачами для компенсации диабета назначаются инъекции инсулина. Эта терапия зачастую продолжается после выписки.
Многие больные до того, как заразиться ковидом, даже не подозревают, что у них диабет. Ведь на начальной стадии клиническая картина отсутствует: нет типичных симптомов, таких, как жажда или обильное мочеиспускание. К врачам такие пациенты ранее не обращались, диагноз им никто не ставил. При поступлении в ковидный госпиталь у пациентов всегда исследуют специфический показатель - гликозилированный гемоглобин. Это гемоглобин, соединенный с глюкозой. Вот тут и выясняются скрытые болезни.
- Именно пандемия ковида поспособствовала выявлению новых диабетиков, - подтверждает врач-эндокринолог. – И не только пандемия. В ноябре у нас традиционно проходят Дни диабета. Мы призываем людей исследовать кровь на уровень глюкозы. Каждый год в ноябре у нас самый большой процент выявлений пациентов, которые жили и не знали наличии у них сахарного диабета.
Повторяем, самая высокая смертность от ковида в мире – среди больных сахарным диабетом. Поэтому больные с диабетом 1 и 2 типа должны быть первыми в очереди на вакцинацию, только она может обеспечить им иммунную защиту.
- Что касается заболеваний щитовидной железы, мы сегодня руководствуемся рекомендациями Европейской тиреоидологической ассоциации. Согласно им, все больные с заболеваниями щитовидной железы не имеют противопоказания к вакцинации. По медицинским показаниям вакцинация может быть отложена на 1 – 2 месяца, но никак не противопоказана. За это время пациенту назначается терапия, нормализующая уровень гормонов щитовидной железы, затем – прививка.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Елена Владимировна поясняет, что аутоиммунные заболевания часто лечатся либо иммунодепрессантами, либо системными глюкокортикостероидами. В период активной терапии иммунитет снижается и поэтому вакцинация неэффективна.
И тут мы переходим к необходимости диспансеризации. Об этом нам сказал ранее врач-ревматолог, об этом сейчас говорит врач-эндокринолог. Обратимся к специалистам других направлений и услышим то же самое: всем, переболевшим ковидом, нужно пройти углубленную диспансеризацию. Постковидный синдром еще до конца не изучен, а последствия могут доставить пациенту много самых разных проблем, дать толчок к интенсивному развитию серьезных заболеваний, ранее ничем себя не проявляющих.
Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. В нее входит рентген легких, исследование показателей крови, исследование функций внешнего дыхания. Далее врач-терапевт определяет: есть ли последствия ковида у пациентов или нет. И в зависимости направляет к необходимым специалистам. Переболевшего очень тяжелой формой ковида, как правило, не нужно уговаривать обследоваться – второй раз возвращаться в инфекционный госпиталь под кислород и капельницы едва ли им захочется.
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