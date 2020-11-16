«Виноват врач»: работающий в «красной зоне» медик из Красноярска рассказал об отношении пациентов к докторам

Юнус Юсуфов работает в «красной зоне» уже 5 месяцев Фото: соцсети

Студент 6 курса красноярского медицинского университета и по совместительству медбрат Краевой клинической больницы Юнус Юсуфов работает в «красной зоне» уже 5 месяцев.

- Это команда профессионалов, работающих вместе плечом к плечу, как единый, сложный механизм и борется за каждую жизнь, каждого человека, - так он рассказывает о своем пребывании в обсервации. Работать в условиях инфекционного госпиталя - это большое испытание для врачей, медсестер, санитаров - у каждого свои круг обязанностей своя ответственность.

Им, медицинским сотрудникам, так тяжело слышать выпады в свой адрес. А они все чаще появляются на страницах соцсетей и новостных лент.

Юнус во время работы в "красной зоне" Фото: соцсети

В своем Instagram Юнус Юсуфов поделился мнением об отношении к медработникам во время пандемии. По его мнению, пациенты необоснованно ругают и обвиняют врачей. Почему?

Он расписал все пунктам:

«Вот после пандемии начнут уважать врачей!

А так ли это? Не совсем

Расскажу почему:

1. Люди хотят работать, им нужно кормить семью, а им не разрешали, так как нужно сидеть на карантине до отрицательных мазков. Виноват - врач.

2. Система контроля за пациентами на дому хромает. Многие уже просидели свои карантин, получили отрицательные мазки, а им все равно звонят и говорят, что надо сидеть дома, приедут брать мазок - виноват врач.

Медбрат призывает уважает труд медицинских работников Фото: соцсети

3. Сеи час очень много ковид-пациентов, к которым надо приехать и взять мазок. Бригады не справляются. К кому-то могут приехать с опозданием в 1-2 дня. Виноват - врач.

4. Все говорят, что помимо мазков можно прямо дома сдать кровь на коронавирус, так как он точнее и все такое. Бригады берут лишь мазки, «а остальное себе в карман, что бы побольше денежек заработать». Виноват врач-аферист.

5. В моеи работе, да и в принципе работающих с «ковидными» пациентами очень важна безопасность, и поэтому когда я работал в госпитале ходил в специальном СИЗ костюме, респираторе, очках. Перед каждым пациентом я надевал новые перчатки, обрабатывал руки дез-раствором. Только вот пациенты считают, что я разносчик вируса и «давайте побыстрее, а то опять заразите меня». Виноват -… Врач.

6. В стационарах мест нет, люди без показании , с легкой степенью тяжести заболевания требуют их госпитализировать, устраивают скандалы, а тяжелые кислородозависимые ждут места для госпитализации, соответственно не тяжелым оказывают помощь, обследуют, отправляют с назначениями на амбулаторное лечение. Виноват - врач…

И таких примеров я могу приводить много, но это хватит, что бы создать не самое приятное впечатление о врачах. Обидно, досадно.

Просто мне, действительно, обидно и грустно смотреть на то, что сейчас происходит.

Хочется, чтобы работу всего мед.персонала (от санитаров до врачеи ) ценили не только в этот день, а всегда!

Берегите себя и родных!».

Добавим, что в регионе с начала пандемии 31 553 человека заболели коронавирусом. Это только официальные цифры. Выздоровели 24 022 жителя. Умерли 838 пациентов.

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