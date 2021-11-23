Врач-ревматолог рассказал, какие препараты снижают эффективность вакцинации от коронавируса

Некоторые препараты подавляют выработку антител и замедляют ответ организма на вакцину Фото: Мария ЛЕНЦ

После того как переболел ковидом, кажется: все, самое страшное позади, антитела есть – их как минимум на полгода хватит, так что можно расслабиться. Но у многих проявляются последствия, которые коронавирусная инфекция оставляет в организме. И потеря обоняния в этом списке кажется наименьшим злом. После ковида могут обостриться хронические заболевания, которые значительно ухудшат качество жизни человека. В частности, ревматические заболевания. Поговорить о них мы пригласили главного внештатного ревматолога края, проректора Красноярского медицинского университета Павла Анатольевича Шестерню.

Павел Шестерня, ревматолог

Постковидный синдром

- Клиническая картина постковидного синдрома проявляется по-разному. У одних это хроническая тяжелая форма, у других она волнообразная. За 1,5 года врачебное сообщество накопило достаточно связанной с этим информации. Понятно, что последствия во многом определяются исходным состоянием пациента, имеющихся у него патологий, в том числе в возрастной категории. Все знают, что у детей, молодых и пожилых людей они разнятся, - рассказывает Павел Шестерня.

Новая коронавирусная инфекция близка ревматологам, поскольку это вмешательство в иммунную систему организма человека. Среди клинических проявлений есть осложнения мышечно-скелетного аппарата. Но ключевой характер носит поражение сосудов, а сосуды – это весь наш организм. Вот и представьте масштабы возможных последствий.

На заре ковида применялись иммуносупрессивные препараты, которые используют для лечения ревматических заболеваний. Тогда считалось, что пациент, который получает иммунодепрессивную терапию, априори защищен и болезнь у него должна протекать легче.

Но по прошествии полутора лет стало понятно, что это не так. Напротив, тяжесть болезни пациента определяют такие факторы, по которым он входит в группу риска: сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертония), сахарный диабет, хроническая болезнь почек, ожирение и так далее.

Без симптомов – не значит, что без последствий

- Вы даже не представляете, какую проблему вы затрагиваете, задавая вопрос о тех, кто лечится от ковида самостоятельно, не обращаясь к врачу, - признается наш собеседник. – С одной стороны, он переносит его в легкой форме, бессимптомно, ничем не страдая, и при этом продолжает ходить на работу (потому что нельзя без больничного остаться дома). Он сам не осознает своей роли в распространении инфекции. А с другой - он не осознает и своих собственных рисков, постковидных последствий. И в-третьих, не получит сертификат о перенесенном заболевании, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Период, когда могут проявиться последствия ковида, измеряется месяцами – до полугода, реже до года. В этот период нужно прислушиваться к тем звоночкам, которые подает организм. Например, появляется боль в суставах, они отекают, краснеют, становятся горячими, появляется ощущение скованности – это классические проявления ревматического заболевания. Суставные боли отмечаются почти у 15% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

При этом важно не перейти грань различных фобий, не уйти в тревожно-депрессивное расстройство, когда любое недомогание вызывает панику. Что касается профилактики, универсальная для всех одна – здоровый образ жизни.

Непонятные советчики в соцсетях предлагают попить для профилактики антикоагулянты или глюкокартикоидные препараты. А стоит ли? Лучше – к дипломированному доктору, а тот первым делом направит на диспансеризацию.

- Ситуация осложняется тем, что ковид дает целый комплекс осложнений. Именно по этой причине запущена углубленная диспансеризация. Пройти ее нужно в срок от 6 до 12 месяцев после перенесенного заболевания. Диспансеризация покажет, что не так с вашим здоровьем и к какому специалисту нужно будет пойти на прием, - советует Павел Шестерня.

Вакцинация

Давайте сразу обозначим: после ковида – не значит вследствие его. То есть сам ковид не дает старт ревматическим заболеваниям. Но он может спровоцировать их развитие, причем с большой динамикой. И тогда лечение может быть длительным и болезненным. К примеру, остеоартроз – лидер среди патологий суставов, может привести к малоподвижному образу жизни.

Представьте, что человек живет и даже не подозревает, что у него уже начались проблемы с суставами, связками и сосудами. Они еще не выражены и не доставляют ему беспокойства. А если уже стоит такой диагноз, пациент проходит лечение – то он автоматически попадает в группу риска, которой показана вакцинация.

Но при этом у вакцинации есть особенности. То есть ее нужно сделать в тот период, когда идет низкая активность или ремиссия. В это время количество иммуносупрессивных препаратов, которыми лечатся ревматические заболевания, сводится к минимуму.

Это важно, потому что такие препараты подавляют выработку антител и замедляют ответ организма на вакцину. И тогда эффективность вакцинации снижается. То есть перед прививкой делается короткий перерыв в терапии. А затем, после выработки антител, она возобновляется. В любом случае прививку от ковида нужно делать под контролем лечащего врача-ревматолога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи красноярской Краевой клинической больницы откровенно рассказали, что происходит в «красной зоне»

Идет второй год пандемии коронавируса в России. В Красноярске суточная заболеваемость в октябре бьет все рекорды. Ежедневно инфекция подтверждается более чем у 600 человек, в пиковые моменты возникает дефицит вакцин, а врачи не просят антиваксеров пересмотреть свои убеждения и поставить прививку — медики вынуждены работать не просто в масках, а в полном обмундировании. С чем приходится сталкиваться в «красной зоне», без прикрас рассказала врач Краевой клинической больницы Евгения Курц. (подробнее)

«Виноват врач»: работающий в «красной зоне» медик из Красноярска рассказал об отношении пациентов к докторам

Студент 6 курса красноярского медицинского университета и по совместительству медбрат Краевой клинической больницы Юнус Юсуфов работает в «красной зоне» уже 5 месяцев. (подробнее)