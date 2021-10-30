Врачи красноярской Краевой клинической больницы откровенно рассказали, что происходит в «красной зоне». Фото: стоп-кадр видео

Идет второй год пандемии коронавируса в России. В Красноярске суточная заболеваемость в октябре бьет все рекорды. Ежедневно инфекция подтверждается более чем у 600 человек, в пиковые моменты возникает дефицит вакцин, а врачи не просят антиваксеров пересмотреть свои убеждения и поставить прививку — медики вынуждены работать не просто в масках, а в полном обмундировании. С чем приходится сталкиваться в «красной зоне», без прикрас рассказала врач Краевой клинической больницы Евгения Курц.

— Это совсем другое ощущение, совсем другое дыхание, в прямом смысле. Мы надеваем одежду, которой прежде никогда не пользовались. Работать приходится, простите, в памперсах, — рассказала Евгения.

На передовой борьбы с ковидом она спасает жизни пациентов вместе с о своим сыном Андреем, он учится в медуниверситете и разделяет с мамой трудности врачебных будней в «красной зоне».

Евгения Курц. Фото: стоп-кадр видео

Они отмечают: те, кто оказываются в реанимации, не ставили прививок. Таких пациентов приходится, в прямом смысле, вытаскивать с того света.

Каждый день сталкивается с коронавирусом лицом к лицу и врач аллерголог-иммунолог Ольга Ищенко. По ее мнению, чтобы люди наконец поняли, почему нужно ставить прививки, им необходимо увидеть своими глазами то, что творится в реанимациях.

— Я бы предложила им всем сходить на экскурсию в «красную зону». Чтобы они видели, как умирают люди, когда они задыхаются. Они не могут говорить, даже лежать не могут из-за того, что им не хватает воздуха.

Ольга Ищенко. Фото: стоп-кадр видео

За последние сутки в Красноярском крае зарегистрирован 661 случай заболевания. В Красноярске – 142 случая, Минусинске – 44, в Шарыпово – 30, в Ачинске – 27, Норильске – 28 заболевших за сутки, в Дивногорске – 26. Скончались в регионе 27 человек.