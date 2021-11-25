В Красноярске суд выпустил из СИЗО сына бизнесмена Егорова, обвиняемого в мошенничестве. Фото: ЧП-Красноярск, телеграм-канал "СИБИРЯК"

Красноярский краевой суд выпустил из СИЗО руководителя одной из крупнейших стройфирм Красноярска, Константина Егорова. Сыну бизнесмена Владимира Егорова изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Напомним, что Константина Егорова задержали в апреле 2021 года в аэропорту Геленджика. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, предприниматель проводил махинации при закупках оборудования для нового корпуса Красноярской краевой больницы. Вместо дорогостоящего медицинского оборудования, его фирма закупала дешевое из Китая. У предпринимателя также арестовали имущество.

Разница цен составила около 112 миллионов рублей. Вместе с Егоровым-младшим фигурантом является и директор компаний, занимавшихся поставкой оборудования.

Так, по сообщению суда, до 29 января 2022 года Егорову-младшему запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00, кроме посещения больниц, а также обсуждать дело с кем-то, кроме адвокатов.

В пресс-службе суда пояснили, что такое решение было принято исходя из окончания расследования уголовного дела. Все свидетели допрошены, и за время следствия, никому из них не приходили угрозы со стороны обвиняемого.

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